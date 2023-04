No están siendo días fáciles para Shakira. Y es que su mudanza a Miami, prevista para el próximo 1 de abril, vuelve a pender de un hilo, y en este caso no por la salud de su padre, William Mebarak -cuyo delicado estado, que le impediría afrontar un vuelo tan largo, fue el motivo de que la cantante no abandonase definitivamente Barcelona a principios de enero- sino por la de su madre.

Tal y como ha revelado 'Telemundo', Nidia Ripoll sufrió una trombosis en una de sus piernas el pasado viernes y, aunque afortunadamente el trombo no se extendió y no llegó al cerebro, los médicos decidieron ingresarla para controlar su evolución. El lunes recibía el alta hospitalaria y ya se recupera en su domicilio arropada por toda su familia. Volcada completamente en el cuidado de su madre, Shakira no se había dejado ver durante los últimos días, aunque este jueves reaparecía acompañada de sus hijos Milan y Sasha y de su inseparable hermano Tonino. Muy seria, la cantante de 'Monotonía' abandonaba su casa ocupando el sitio del copiloto de su furgoneta, girando la cabeza al ver a las cámaras para evitar que fuésemos testigos de su preocupación por la salud de sus progenitores. Piqué se pronuncia sobre el embarazo de Clara Chía: "Mucha ilusión" Idéntica actitud a la que mostraba horas después, bien entrada la noche, a su regreso a su residencia, ocultándose y dejando en el aire cómo evoluciona su madre y si finalmente podrá llevar a cabo su mudanza a Miami en apenas una semana. Socialité habla de su nueva ilusión "Hace pocas horas supimos que Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar planteándose una relación poliamorosa y ahora decsubrimos que Shakira ya habría dejado su pasado con el futbolista atrás y habría encontrado de nuevo el amor. ¿De quién se trata? Shakira habría encontrado una nueva ilusión, un hombre que habría conocido en Miami, según publica OK Diario. Llevaría viéndose con el cuatro meses, lo que supondría todo un romance clandestino que estaría ahora viendo la luz. Los rumores son muy fuertes. Los datos que se conocen de este hombre aún son pocos: vive en EEUU y se estarían viendo desde hace cuatro meses. Los continuos viajes de la colombiana a Miami podrían a cobrar más sentido", explian desde el programa de Telecinco.