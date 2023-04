Tras cumplirse una semana de la detención de Rafael Amargo en Alicante por un presunto delito de tráfico de drogas, Europa Press ha hablado en exclusiva con su abogado, Jaime Caballero, para saber cuál es la situación del artista después de que éste rompiese su silencio para los programas 'Y ahora Sonsoles' y 'En boca de todos' asegurando que es inocente.

El abogado del bailador pide que le dejen trabajar porque "necesita trabajar, es una persona que ha trabajado toda su vida y lo que quiere es seguir trabajando. Ha habido mucha gente, ustedes los conocen, famosos, conocidos o cómo usted lo quieran llamar que han tenido problemas con la justicia, muchísimos, todos los recordamos sin decir nombres, y han trabajado" y añade: "Tiene dos hijos, tiene obligaciones, tiene una familia, por favor que le dejen trabajar, únicamente eso".

Jaime nos ha confesado que su cliente "está molesto, está mal ,¿cómo va a estar?" pero también está "tranquilo por la parte judicial que puede perfectamente aclararlo y justificarlo, en este caso de lo que se esta acusando e incomodo porque personalmente se siente acosado, y lo digo de verdad".

Caballero opina que quitarle el pasaporte a Amargo es una medida cautelar, innecesaria al ser una persona conocida: "yo, a mi juicio, el retirar el pasaporte a una persona conocida y de una persona muy notable me parece una forma de limitar sus derechos porque no se va a escapar a ningún sitio". Y es que el artista "tuvo una oportunidad de trabajar en Turquía, un espectáculo muy importante, tuvo una oportunidad de trabajar en India, en Bollywood, en una superproducción importantísima, y también la ha perdido, y bueno si habláramos de una persona desconocida que pudiera eludir la justicia. Todavía no ha sido juzgado, vamos a dejarle trabajar, por lo menos trabajar".

Sobre cómo se plantea el futuro de Rafael hasta el juicio, su abogado nos explica que ya solo queda preparase: "ahora mismo no podemos hacer más que leernos los testados, ver detalles, buscar las pruebas, contrastar datos, y no podemos hacer más. Esperar a este juicio y luego nos vendrá otro juicio, el de alicante, que para mí era absolutamente innecesario, es decir el de alicante se podría haber evitado. Pero bueno yo no puedo criticar a nadie, únicamente hacer mi trabajo, nada más".