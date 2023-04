Telecinco puso este fin de semana el foco en uno de sus rostros más habituales, el de Carmen Alcayde, quien se sentó en el 'Deluxe' para someterse a las preguntas sobre el supuesto tonteo que tiene con Canales Rivera estas últimas semanas y lo cierto es que eso no fue lo más importante que se trató en plató. El polideluxe dio mucho juego, como siempre, y más si se sienta en él alguien con las tablas de Carmen Alcayde.

No faltaron temas por tratar. Ya se sabe que cuando un colaborador se somete al polígrafo tiene que hacer frente a muchas preguntas, de diferentes temáticas... y eso es lo le ha ocurrido a la periodista y presentadora de televisión.

Lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo cuando desveló que estuvo un día entero sin mediar palabra con Jorge Javier Vázquez cuando presentaban 'quí hay tomate. Esa era una de las preguntas del polígrafo y aunque no recuerda "qué pasó", aclaró que "esto fue un día en cinco años. Y no nos llevábamos mal. Tampoco creo que Jorge se acuerde, lo que me acuerdo es de no mirarnos".

Dicen que Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez estuvieron un tiempo sin hablarse a raíz de algo que sucedió mientras presentaban juntos 'Aquí hay tomate', pero ¿es cierto? Le preguntan si es verdad que un día estuvieron un directo entero sin dirigirse la palabra y sin tan siquiera mirarse por culpa de su mal rollo y ella responde que sí.

"No recuerdo que pasó, pero esto fue un día en cinco años. Y no nos llevábamos mal. Tampoco creo que Jorge se acuerdo, lo que me acuerdo es de no mirarnos. Y... ¿ha estado varios años sin hablarse con el presentador? La respuesta es que sí. "No nos hablábamos porque nos lleváramos mal, sino porque tomamos caminos diferentes".

Carmen Alcayde miente cuando le plantean las siguientes preguntas: "¿Disfrutaste haciendo llorar a Lydia Lozano porque así hacías espectáculo televisivo?" y "¿Consideras que Lydia Lozano tiene un botón del llanto y lo utiliza para dar pena en televisión?" Ambas las niega, pero miente y se genera un enfrentamiento con la colaboradora en directo, sobre todo cuando se descubre que esta segunda pregunta la ha planteado al programa la propia Carme

Y de un asunto a otro fue transcurriendo el polideluxe de Carmen Alcayde. Aseguró que le han comentado que Canales va diciendo que se acuesta con una colaboradora del programa, de hecho fue en el homenaje a su tío Riverita cuando "Canales dijo que estaba acostándose con una colaboradora de 'Sálvame' con las tetas grandes". Algo que puso inevitablemente el foco en Carmen Alcayde.

¿Y qué dijo el polígrafo al respecto? Fue claro y confirmó que tanto Carmen como Canales aprovechan las publicidades del programa para coquetear y que a la periodista le entran calores cuando el torero se sienta cerca suya. Unas afirmaciones que la invitada no quiso hacer, pero que la 'máquina de Conchita', la mujer que interpreta y maneja el polígrafo del Deluxe, destaparon ante las mentiras que intentó colar en sus respuestas.

Fue hace unos días cuando se hablaba en el plató del Diario sobre un posible tonteo entre ambos y lo cierto es, que aunque no han tenido nada, podría pasar en cualquier momento ya que la atracción sexual que hay entre ambos es algo que ya han dejado claro en sus respectivas declaraciones.