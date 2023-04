Desde que se hizo pública la noticia de la relación sentimental entre Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne, muchos han sido los rumores de 'ruptura' entre Rocío Flores y los dos tortolitos. Aunque hemos hablado con la joven en multitud de ocasiones desde entonces, nunca nos ha confesado qué le parece este nuevo noviazgo y sobre todo, si sabía de este amor antes de que se hiciera público por una revista.

La hija de Antonio David Flores se ha mantenido al margen, guardando silencio y asegurando que es un tema que no le compete... su padre ha tenido la misma actitud. Simplemente nos confesaba hace unas semanas que se alegraba por la nueva ilusión de su exmujer, pero no quería entrar en detalles.

Según la revista 'Lecturas', Agustín Etienne es la persona que ha traicionado a Belén Esteban por continuar teniendo relación con Toño Sanchís a pesar del conflicto judicial con la colaboradora de 'Sálvame'. Belén niega que los representantes tengan relación, pero no que Agustín no sea quien tanto daño le ha hecho. Pero ¿Qué pasó? Ella responde...

Belén Esteban habló en 'Sálvame' de una persona que le ha hecho mucho daño a nivel profesional, alguien que estuvo con ella en una época muy mala, pero a quien luego habría deslumbrado el dinero y la fama. En aquel momento, ella se negó a dar el nombre pero la revista 'Lecturas' apuntaba que la traición habría estado protagonizada por Agustín Etienne. Se convirtió en representante de la colaboradora de 'Sálvame' tras la demanda de Belén a Toño Sanchís, que antes era el jefe de Agustín. Es más, la revista asegura que el motivo de su ruptura es que Agustín seguía teniendo trato con Toño.

Belén Esteban lo negaba, según lo que sabe, los representantes no tienen relación... Eso sí, no desmentía que Agustín sea la persona que tanto le ha decepcionado. La colaboradora no quería entrar en detalles, aseguraba que nunca le ha faltado nada, que siempre trabajó bien con Agustín... Pero empezó a ver cosas que no le gustaban y decidió romper: "A veces, la vida te hace tener cambios, pensar de otra manera, yo no digo que sea malo pero... Cada uno ha elegido tener la vida".

La colaboradora y el representante hablaron de sus problemas y, tras esta conversación, "se cortó la relación". Belén fue clara y es que creía que Agustín "llevaba a personas que, para mí, no estaba de acuerdo". De hecho, daba un paso más asegurando que hay personas que le daban informaciones "que no eran ciertas": "A mí no me gusta que me utilicen". Según Belén, Agustín estaba presente cuando a Belén le contaron ciertas cosas que luego descubrió que no eran verdad: "No puedo defender una mentira". La colaboradora empezó a advertir cambios en su representante hasta que llegó a un punto que no estaba dispuesta a permitir, como que fuera ella y no él quien tuviera que luchar por un titular.

Pasado el tiempo, hay muchas cosas que han molestado y es que no le ha saludado cuando se han encontrado por casualidad y tampoco le escribió ni se puso en contacto con ella cuando se rompió la pierna en directo: "Me dolió mucho, mucho, mucho".