Emotivo final de Fiesta. El programa de Telecinco presentado por Emma García cerró su edición del sábado con un mensaje para dos de sus compañeros. "Todo va a salir bien", decía una Emma García a cámara, con lágrimas en los ojos. "Me gustaría, en nombre de todo el equipo, mandar un abrazo enorme a nuestro querido guionista Nacho Lorente. Él se está recuperando estupendamente de una intervención y en nada lo tenemos de vuelta. Te echamos muchísimo de menos, ya te lo he dicho también por privado”, explicó Emma García.

Rosa López estrena nuevo y esperado single: 1930, una canción donde reivindica los derechos y libertades de las personas trans. El tema coincide con la llegada de la ley trans y Amor Romeira quiere agradecerle a la artista su involucración con este colectivo.

La cantante denuncia lo complicado que la ha resultado encontrar sponsor para su tema, pues ninguna marca quiere pronunciarse respecto a este tema porque, al fin y al cabo, “todo se politiza y nadie quiere involucrarse”.

“Gracias porque es necesario que artistas como tú se involucren en la causa de las personas transexuales. Quiero recordarte que, desde pequeña, era fan tuyo y aún tengo el imán tuyo de ‘Operación Triunfo’ y que hayas sacado de tu inspiración un movimiento tan bonito, tan puro…”, comienza a decir nuestra colaboradora.

“Creo que han sido injustos contigo al decirte que te has querido sumar a un movimiento, a un lobby, pero gracias. Que existan personas como tú, canciones y películas nos hacen visibles”, remata Amor. Rosa, por su parte, reivindica la importante de la esencia de cada persona.

No obstante, no todo han sido alegrías. Durante la entrevista, Emma García le ha preguntado sobre OT 1 y del momento en el que perdió la voz. “Las cuerdas no dejan de ser un músculo y si acabas forzándolo peta, pero eso está a la orden del día de cualquier cantante y es algo que he dejado atrás hace tiempo. Lo más bonito es que todavía puedo seguir cantando”. “Me refería a esa mala praxis, no fue que te quedases sin voz", insistía la presentadora, pero la cantante quería zanjar el tema.: “Es algo que quiero dejar atrás porque no merece la pena, porque no suma, a ti igual te suma para el programa”

“No, no te equivoques. No me ha gustado que me digas que 'esto igual te suma para el programa', no me ha hecho ni puñetera gracia, perdóname. Te estoy tratando con todo el cariño que te tengo y te he hecho una pregunta con todo el respeto y como me ha sentado mal te lo quiero decir. Yo trato con cariño y respeto y me gusta que me traten igual”. “Lo siento. Es que me pongo nerviosa, a veces pagan justos por pecadores”, terminaba Rosa.