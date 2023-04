Tras su polémica con Alba Carrillo en la famosa fiesta de Navidad que la productora Unicorn organizaba en pleno centro de Madrid y su posterior retirada de todos los programas de televisión donde colaboraba... Jorge Pérez ha hecho su aparición más esperada este sábado en 'Déjate querer' con Paz Padilla. El modelo y colaborador ha hablado de cómo ha vivido estos meses y ha anunciado el programa en el que trabajará dentro de poco.

A pesar de que no fue lo primero que dijo, sí que es lo que más tiene de su entrevista. Jorge aseguraba que "no pasó como han dicho, yo estuve esa noche en contacto con mi mujer", desmintiendo de nuevo la versión que Alba y Marta López han dado de aquella noche. Además, ha aseguraba que "han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual" y que "el acoso a mi familia ha sido salvaje", culpabilizando a los medios de todo lo que ha ocurrido.

Jorge le confesaba a Paz que sus hijos "no pudieron ir al colegio durante todo el mes de diciembre" y que lo más duro de esta historia ha sido "ver cada noche a mi mujer llorar". De esta manera, el que fuera concursante de 'Supervivientes' dejaba claro que ha estado completamente hundido: "Me he sentido devastado, no podía ni andar de una silla a otra".

"Me he sentido decepcionado con algunos compañeros de televisión" aseguraba Jorge, pero eso sí, había algo de autocrítica también en su testimonio y desvelaba que le "correspondía a mí parar esa situación", haciendo referencia al tonteo que tenía con Alba. Aunque se podía haber ahorrado alguna comparativa: "Yo soy así, abrazo a todo lo que se mueve, hasta a los perros".

Por su parte, su mujer, Alicia Peña, dejaba claro que "he elegido el camino difícil, el del silencio" y que en ocasiones "he llegado a pensar que no quería seguir adelante" porque cuando se enteró de todo se quedó "en shock y no podía reaccionar". Con fe ciega en su marido, la coach aseguraba que "no sé si perdonaría una infidelidad, habría que hablarlo", dando a entender que cree firmemente que no ha sucedido en su matrimonio.

Por último, Jorge anunciaba que "voy a estar como colaborador en las galas de 'Supervivientes'", algo que "me hace mucha ilusión porque a mí me encanta ese programa y para mí es una experiencia de vida". De esta manera, falta muy poquito para que el modelo aparezca de nuevo en la pequeña pantalla, eso sí... sin enfrentarse a Alba.