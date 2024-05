Jorge Javier Vázquez se caracteriza por no tener pelos en la lengua, tampoco cuando escribe su popular blog en la revista Lecturas. Cada semana, no suele dejar títere con cabeza: lo mismo opina de la nueva serie de Netflix sobre el Caso Asunta como que arremete con dureza contra Ana Obregón.

Esta semana, el blog del presentador de Supervivientes ('El blog de las vidas propias') se dirige exclusivamente a tirar por tierra la imagen de Victoria Federica, hija de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón; por tanto, sobrina del rey Felipe VI.

Para tirar del hilo en este tema, Jorge Javier echa mano del podcast que protagoniza VIcky Martín berrocal ('A solas con... Vicky Martín Berrocal') en el que entrevista a personas muy conocidas con las que tiene cierta relación, incluso una gran amistad.

En uno de estos podcast se sentó a charlar con Victoria Federica, y de toda esta conversación Jorge Javier hace una disección que no deja muy bien parada a la mediática sobrina del rey de España.

En primer lugar, la entrevista no le pareció interesante. "Por no incomodar a Victoria Federica la charla se va marchitando a medida que pasan los segundos porque la niña –que es como se llama a sí misma la muchacha– no tiene nada que contar. Es un gran error exponer a alguien como Victoria Federica. No es una mujer que salga de ‘OT’, que te puede hablar de la pasión que siente por la música o de la inseguridad que le provoca su profesión. Tampoco es una deportista que lucha por labrarse un futuro", escribe el presentador.

Defiende "la tortura y el maltrato"

Y aquí es donde viene la crítica más dura de Jorge Javier a Victoria Federica: "Hasta la fecha sus credenciales son el amor que siente por el rey emérito y la pasión por los toros, dos elementos que la sociedad mira con recelo. La viscosa sombra de la corrupción se cierne sobre la figura de su abuelo y los toros provocan mucho rechazo, pese a que los nostálgicos hagan cada vez más ruido para intentar hacernos creer que la amplia mayoría de los españoles está a favor de un acto ligado a la tortura y al maltrato".

Añade que le parece un error que Victoria Federica conceda entrevistas, porque lo que hace en ellas es empeorar su imagen, ya que no se caracteriza por su "simpatía".