Tras mantener una relación en 2016, y darse una segunda oportunidad en 2020, Lara Álvarez y Román Mosteiro habrían comenzado 2023 apostando una vez más por su amor, haciendo suyo el popular refrán de 'no hay dos sin tres'. Así lo revelaba hace dos semanas la revista Semana en exclusiva, apoyando su información con unas imágenes de la presentadora y el empresario gallego que hablarían por sí solas y no dejarían lugar a dudas; paseos de la mano, abrazos cariñosos, apasionados besos...

Días después Román asistía al desfile de Maison Mesa en la MBFW y, rompiendo por primera vez su silencio, confesaba que Lara era una gran compañera de vida, confirmando tímidamente su reconciliación: "Nunca ha habido ruptura como personas. Siempre ha habido esa unión y es una persona maravillosa, somos muy amigos. Siempre nos apoyamos el uno en el otro y surfeamos bien la vida" revelaba con una sonrisa.

Una segunda oportunidad que podría no ser tal, ya que la presentadora ha reaparecido en un evento solidario de la firma de joyería 'Uno de 50' contra el cáncer de mama y, escueta pero contundente, ha dejado claro que no se ha reconciliado con Román, con el que ya lo intentó en 2016 y en 2020: "Te hablo de amistad y te digo que estoy soltera, un placer" ha afirmado cuando le hemos preguntado por su nueva oportunidad con el empresario gallego, añadiendo que lo más importante para ella en estos momentos es "estar a gusto conmigo misma, porque si uno no está a gusto consigo mismo, ¿qué espera de fuera?".

A punto de comenzar la nueva edición de 'Supervivientes', en la que no estará por primera vez en años, Lara ha dedicado unas bonitas palabras a su 'sustituta' en Honduras, Laura Madrueño, a la que confiesa que aunque no ha dado ningún consejo, sí ha compartido alguna de las experiencias que ha vivido en el reality: "Laura lo va a hacer fenomenal, lo va a pasar increíble y tiene allí un paraíso, y un equipo que le va a respaldar aunque no lo necesite". "Cada uno lo vive a su manera, es una experiencia increíble para cualquiera que va, tanto concursante para Laura, para el equipo* te digo de la mía, mi vida me marcó personal y profesionalmente" reconoce.