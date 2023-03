La Isla de las Tentaciones ha vuelto sin dar tiempo a sus espectadores a echarla de menos. En esta sexta entrega las seis parejas son: Adrián y Noemí; David y Elena; Álex y Marina; Manuel y Lydia; y Alejandro y Laura. El programa no ha tardado en arrancar con sus novedades en comparación con las anteriores ediciones y ya se han dejado caer las primeras infidelidades, para sorpresa del público. Parece que los concursantes de esta sexta entrega han empezado con fuerza desde el primer minuto de emisión.

De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher -que ahora parece que vuelven a estar juntos-. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Por lo general, los concursantes que cualquier reality de Telecinco son reciclados para nuevos programas con el fin de atraer a la audiencia. De hecho, algunos de los participantes de La Isla ya habían tenido sus minutos televisivos en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Hace unas semanas el polémico Javi y su compañero Mario, con el que vivió situaciones muy cómicas dentro de la villa, han pasado a compartir piso como parte del reality de Mitele Plus ‘Solos’. Este formato consiste en una serie de telerrealidad donde vivirán en un pequeño piso instalado en las inmediaciones de Mediaset en el que las cámaras grabarán todo lo que ocurra las 24 horas del día.

Pero lo que más ha sorprendido a la audiencia ha sido la visita sorpresa de Claudia, ex pareja de Javi, con quien terminó su relación en la Hoguera Final. Entre los exnovios han saltado chispas tras la salida del programa tras revelarse algunas mentiras del concursante. Lo que la audiencia se preguntó después de vivir un encuentro cargado de emotividad entre ambos es si eso significaba que si se había planteado entrar ‘Solos’. Claudia no dudó en responder en un directo de Instagram: “De quedarme, no, porque de hecho me lo han ofrecido y he dicho que no”.