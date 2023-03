En los programas en directo puede pasar de todo. Y más en Telecinco. Y más si se habla de temas polémicos. Tras las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas en contra de su hermana Isa Pantoja -confesando que le pegó cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora- el hijo de Isabel Pantoja se ha convertido en el centro de todas las críticas y las consecuencias de su último ataque de 'impulsividad' no han hecho más que comenzar. Y es que Kiko, que iba a entrar en 'Secret Story' este miércoles, ha sido 'vetado' en Mediaset por unas declaraciones que no solo atentan gravemente contra el honor de Isa, sino que lanzan mensajes peligrosos en el delicado momento en el que nos encontramos, normalizando situaciones gravísimas que no se pueden pasar por alto.

A las críticas que ha recibido tras su polémica exclusiva se unen, además, su reciente ruptura con la discográfica 'Universal Music' -en la que estaban hartos de este tipo de salidas de tono en el artista- y sus problemas de salud -Kiko lleva más de una semana necesitando la ayuda de una muleta para desplazarse tras sufrir un ataque agudo de gota- y la delicada situación que estaría atravesando su matrimonio. Y es que según han contado en 'El programa de Ana Rosa', en los últimos días se ha visto a Irene Rosales muy triste porque su relación con el hijo de Isabel Pantoja no está en su mejor momento, aunque de 'cara a la galería' la sevillana insiste en que todo está bien entre ellos. "Nosotros estamos muy bien. Yo estoy a su lado y voy a estar, que ya se están diciendo tonterías" deja claro Irene, mostrando una vez más su apoyo incondicional a Kiko en el momento en el que más cuestionado está. Sin embargo, la excolaboradora guarda un silencio sepulcral cuando le preguntamos por las tremendas declaraciones de su marido en contra de Isa Pantoja y de su madre y, muy seria, deja en el aire si también apoya al DJ en sus nuevos y durísimos ataques tanto a su hermana como a Isabel Pantoja. Irene Rosales ha sido la gran protagonista también en Viva la Vida, en donde ha conectado en directo para hablar con los compañeros de plató, pero no ha dicho demasiado. "Se ha escudado en que no escucha nada para irse", afirmó Emma García después de que la excolaboradora diera plantón en directo al compañero. "Ante esa portada inmoral que tú pongas una sonrisa y no pongas un solo pero es tremendo", relató poco después Isabel Rábago haciendo hincapié en que "me daría vergüenza que ese dinero entrara en mi casa".