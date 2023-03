Paula Echevarría y Miguel Torres forman una de las parejas más espectaculares de la crónica social. Aunque no son muy dados en aparecer ante las cámaras y son discretos con su vida privada, siempre que tenemos ocasión de hablar con alguno de los dos, les preguntamos por el momento tan especial que están viviendo.

El pasado 1 de enero, la pareja celebraba cinco años desde que comenzaron su relación, que sin duda les ha dado uno de los regalos más maravillosos, el pequeño Miki. Parece que fue ayer cuando la actriz y David Bustamante anunciaron su divorcio, una separación de lo más mediática debido a la repercusión de ambos.

Fue en el año 2018 cuando Paula y Miguel oficializaron su relación, aunque ya se conocían de antes, cuando protagonizaron el videoclip de la canción de 'A contracorriente' de Bustamante. Sin lugar a dudas, la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Ambos siguen demostrando su amor en redes, derrochando complicidad en sus apariciones públicas. Por su parte, Miguel sigue centrado en su gran afición de comentarista deportivo, actualmente en La Liga.

Mientras tanto, Paula ha terminado recientemente su participación en el programa 'Got Talent' como jueza. A pesar de que la actriz ha querido hacer un parón en su carrera en el cine o en las series para dedicarse plenamente a sus hijos, ha colaborado en proyectos de renombre como la colección de ropa de Primark que ha arrasado en toda España.

Hemos coincidido esta semana con Miguel en un evento y no hemos podido evitar preguntarle si estaría dispuesto a casarse con Paula... la verdad, su respuesta nos ha encantado porque la pareja no necesita ninguna ceremonia para celebrar su amor: "Está anticuado eso ya, no es prioritario. Lo importante es lo que uno forma no el título en sí. Cada uno hemos tenido nuestras experiencias pasadas y ahora tenemos otra experiencia y creo que la máxima unión que puede tener una pareja es un niño y estamos muy felices".