El Museu Etnogràfic de Can Ros celebra el seu 30 aniversari amb música, tallers i actuacions

La consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, Sara Ramon, la tècnica en Patrimoni, Lina Sansano, i la conservadora del Museu Etnogràfic d’Eivissa, Susana Cardona, han presentat els actes que s’han organitzat per commemorar aquest dissabte 18 de maig una doble celebració: per una banda, el 30 aniversari del Museu Etnogràfic i, per altra, el Dia Internacional dels Museus. Així, al llarg del dissabte, els dos centres etnogràfics del Consell i la sala d’exposicions Sa Nostra Sala, acullen un ampli programa d’activitats que comencen al Molí d’en Simó, en Sant Antoni, amb tallers infantils a càrrec de ‘Sueños de Ibiza’, en horari d’11 a 13 hores. També al matí, s’oferirà el primer torn del taller gratuït de ceràmica a càrrec de les ceramistes Neus Riera i Laura Huguet de Cuina de Fang, a Sa Nostra Sala en Eivissa, d’11 a 13.30 hores, de 16 a 18.30 hores hi haurà un segon torn. Aquests tallers tenen places limitades, hi ha que fer inscripció prèvia al correu saladecultura@conselldeivissa.es.

En el Museu Etnogràfic d’Eivissa a Can Ros, en Santa Eulària, a partir de les 18.30 hores, hi haurà festa de celebració del seu 30 aniversari amb actuació de Ses Pageses Emprenyades i concert d’Esta me la sé. Sara Ramon ha explicat que es tracta d’un dia per celebrar “la riquesa del nostre patrimoni i de la nostra cultura. Els museus són una finestra oberta al nostre passat i al nostre futur i volem que tothom conegui aquests espais i per això convidam a que ens acompanyin en un dia tan important, un dia que ens serveix per consolidar el nostre compromís amb el manteniment, promoció i creació d’espais museístics”, recordant que el Departament està reorganitzant el servei de museus i es crearà la Comissió Tècnica de Museus per organitzar les activitats de tots aquest centres. I és que, com ha detallat, “són molts els espais museístics que Eivissa guanyarà en breu”, relatant que estan en marxa les obres del Museu de la Mar, el centre d’interpretació de sa Caleta que espera obrir les seues portes aquest any, i s’està treballant en el projecte executiu de ses Nou Rodades. “A tot això hi ha que afegir que des de 2021 el Museu Etnogràfic de Can Ros va ser adquirit pel Consell d’Eivissa i ja forma part del patrimoni de tots els eivissencs, amb projectes, exposicions, i activitats que demostren que està més viu que mai”.

La consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, Sara Ramon, la tècnica en Patrimoni, Lina Sansano, i la conservadora del Museu Etnogràfic d’Eivissa, Susana Cardona. / Consell de Ibiza

Lina Sansano ha posat en valor el treball que s’ha fet al Museu de Can Ros al llarg d’aquests 30 anys, tant a nivell intern, amb el treball d’inventariat, documentació, catalogació i adquisició de peces, com a nivell extern, amb exposicions, divulgacions, activitats... que han aconseguit que Can Ros sigui visitat a l’any per una mitja de 13.000 persones (dades de 2022 i 2023) i que sigui referent tant per a visitants com per a residents, “un bastió de les nostres arrels perquè tothom les conegui”.

Susana Cardona ha destacat que al llarg d’aquests 30 anys de treball al Museu “hem aconseguit superar la idea inicial de museu tan sols com un punt d’exhibició i hem demostrat que també es un referent per a la societat com un espai cultural, dinàmic, amb activitats de difusió, visites guiades, tallers, concerts... i la resposta ha set molt bona, per lo qual només tinc paraules d’agraïment”.

Ambdues han coincidit en què molts turistes repeteixen anualment la seua visita i el públic local té ja en el seu imaginari la casa de can Ros, com a seu d'un museu que parla, documenta i exposa temes del patrimoni cultural d'Eivissa. Moltes de les activitats que es porten a terme estan també molt consolidades amb un públic fidel i agraït, amb visites de grups concertats i grups d'estudiants i escolars que visiten el museu cada curs acompanyats dels seus mestres i professors, incloent-ho dins el seu programa educatiu.

Can Ros, ja des de la seua inauguració com a museu, però també amb l'evolució i millores al llarg d'aquests anys d'existència, ha pogut organitzar diferents exposicions monogràfiques de temes sempre relacionats amb l'arquitectura tradicional, la vida social, econòmica, artesanal i oficis tradicionals, familiar i cultural de la gent d'Eivissa, amb el seu patrimoni cultural material i immaterial.