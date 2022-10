Telecinco prepara ya la nueva edición de 'Got talent', que contará con una importante novedad en la mesa del jurado: Paula Echevarría ficha por el talent show para unirse al plantel de jueces, que volverá a contar con Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide. Por su parte, Santi Millán volverá a ser el maestro de ceremonias.

“Me encanta ‘Got Talent España’. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme”, afirma la actriz en la nota que ha facilitado el grupo anunciando su incorporación.

Sobre sus sensaciones a la hora de afrontar el reto, Echevarría explica: “Reconozco que estoy un poco nerviosa. ‘Got Talent España’ lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener”.

Para Paula Echevarría, esta es su primera vez como jurado del talent show y reconoce haberse sentido muy bien junto a sus compañeros: "Creo que he encajado muy bien con ellos y me he sentido muy querida. Me han echado un capote siempre que lo he necesitado porque los primeros días sí que notaba que ellos tenía unas tablas ya con las que yo no contaba", ha reconocido durante la rueda de prensa.

Paula asegura que no se ha sentido una extraña entre ellos: "Desde el primer momento me hicieron sentir una más y a la hora de estar en esa silla ya no parecía que no hubiese estado con ellos toda la vida", asegura.

Risto Mejide también ha reconocido que Paula ha encajado a la perfección con los demás miembros del jurado y ha el motivo que la ha hecho ser tan buena como jurado: "La magia del jurado es cuando se es uno mismo y no intentas ser otra persona y Paula ha sido así".

Pero no todo han sido risas entre el jurado y Risto reconoce que ha habido algún que otro momento tenso: "A veces Paula me ha sacado de quicio, pero eso dice mucho a su favor porque no es la típica que se queda sin hacer nada", ha explicado el presentador.