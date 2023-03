Parece que la polémica de la reportera Marta Riesco le está pasando factura, tanto, que ha apagado sus redes. Y es que Marta Riesco suele ser muy activa en los perfiles que maneja, incluso hay algunos que aseguran que lleva otros perfiles como el de su novio, Antonio David Flores. Algo que no está ocurriendo en la actualidad.

Pero es que Marta Riesco, al menos hasta ahora, no pretendía callarse y había amenazado con empezar a contar todo lo que sabía de otras caras de la cadena. Entre ellas, la de Belén Esteban, colaboradora de Sálvame, con la que no tiene buena relación. De hecho, ambas estuvieron a punto de llegar a las manos en dos ocasiones.

Apoyos

Sin embargo, Marta Riesco también ha encontrado apoyos durante este tiempo, tanto en amigos como en el que es su pareja, Antonio David Flores, que hizo una publicación en Instagram arremetiendo contra la cadena en la que trabajó durante mucho tiempo. Unas declaraciones que no le salieron de todo bien al exguardia civil, ya que sus seguidores no dudaron en llamarle "hipócrita" por condenar el caso de Marta Riesco y no otras campañas de acoso que se habían llevado a cabo en la cadena cuando él estaba trabajando allí.

Pero a pesar de todo lo ocurrido, Marta Riesco seguía publicando en su Instagram, sobre todo stories, de los apoyos que recibía, entre otras cosas. La situación se ha caldeado tanto que ha salpicado a Borja Prado, nuevo presidente y mandamás de Mediaset España tras el fin de la era de Paolo Vasile. Su nombre arde en las redes, después de que la propia Marta Riesco lo haya sacado a pasear en sus lamentos. Pero la situación se le ha vuelto en contra a la colaboradora y novia de Antonio David. Todo es ahora mismo un polvorín. Nadie sabe qué se le está pasando por la cabeza a Borja Prado, presidente de Mediaset tras el fin de la era de Paolo Vasile, con lo que está aconteciendo. Ni siquiera ha trascendido si el mandamás de Mediaset, y por ende de Telecinco, está dándole importancia al asunto o, por el contrario, incluso si lo ve beneficioso para recuperar la audiencia de la cadena por aquello del enorme ruido que se está generando. El caso es que con todo lo que está sonando su nombre a raíz de la polémica de Marta Riesco es evidente que algo habrá llegado a sus oídos.

Pero no solo Borja Prado ha salido salpicado de todo lo sucedido. Marta Riesco ha encendido el ventilador y ha sacado a pasear otros nombres: Alexia Rivas, Joao, Cristina Porta.... ¡Y Belén Esteban! El caso es que la novia de Antonio David, en plena efervescencia y escalada de tensión, ha acabado nombrando a todo el mundo, apelando incluso al Gobierno y a la Policía más allá de al mandamás de Mediaset. Hecho este último que ha provocado las carcajadas de sus haters.

Marta Riesco ha compartido en sus redes sociales varios momento duros y difíciles que ha vivido en Telecinco y el "acoso" que ha sufrido.

"Voy a compartir uno de mis momentos más tristes que he vivido en mis 35 años. Este día 5 de abril de 2022, estaba feliz. Mi pareja me había enviado unas flores preciosas al trabajo. Estaba saliendo de lo que era un acoso y derribo constante por parte de @lafabricadelatele . Me pedían que aguantara , que callara , que no contestara. Ese día, un redactor vestido de payaso me esperó a la salida de Mediaset mientras todos los trabajadores podían verle y reírse de mi. Y así lo hacían todos. Pasé una vergüenza horrible, vomité en el baño y salí dispuesta a irme a mi casa a llorar. No quería que me viesen llorar en Sálvame. Sabía que mi familia estaba viendo la tv así que aguanté esa humillación. Cuando llegué a casa el presentador, Jorge Javier pidió a German, el reportero al que todos le reían la gracia, que imitase mi ojo caído. Él se quitó las gafas y lo hizo mientras bailaba twerking en la puerta de mi casa y me gritaba por la ventana", ha escrito.

Su post se ha llenado de muchos comentarios de apoyos, pero también críticos. "Marta no puedes borrar los comentarios que no te interesan para que parezca que tienes mogollón de apoyo… es que eso es manipular reina". "Y si eres tan valiosa porque sigues en esa cadena? Yo creo que es un beneficio doloroso pero al fin beneficioso. Un poco pesada si eres. Tú misma te has puesto en el ojo del huracán.. es fácil entrar pero salir no tanto".