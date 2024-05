Paula Echevarría es una talentosa actriz e influencer que no para de trabajar. De hecho, su simpatía y profesionalidad la llevaron a formar parte del jurado del programa de Telecinco Got Talent, desde 2022.

Y a pesar de que se trata de una mujer que parece tener las cosas muy claras y ser empática, hoy se ha armado un buen revuelo al saber que va a tener que compartir trabajo con otra diva del mundo de la televisión y de la que es diametralmente opuesta: Tamara Falcó, quien va a sustituir a Edurne en el popular programa de televisión.

Paula y la mujer de Íñigo Onieva van a pasar mucho tiempo desde ahora juntas, grabando las diferentes entregas del formato citado. Y hay curiosidad por saber si Paula y su nueva compañera se pondrán de acuerdo a la hora de puntuar a los participantes.

Tamara en Got Talent

Tamara Falcó se convertía en uno de los nombres propios de este jueves tras el anuncio de su fichaje estrella por Mediaset como jurado de la nueva edición de 'Got Talent' -junto a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández- tras la reciente marcha de Edurne del talent de Telecinco para unirse a su vez a 'La Voz Kids', en Antena 3.

Y las dudas no tardaron en surgir. ¿Significaba este nuevo e ilusionante proyecto televisivo que la marquesa de Griñón dejará 'El Hormiguero', donde jueves tras jueves se gana el cariño del público con su naturalidad y su simpatía?

Un misterio que no ha tardado en resolver Pablo Motos, que consciente de la curiosidad de la audiencia por el futuro profesional de Tamara comenzaba su programa diciéndole a la hija de Isabel Preysler que había "rumores" de que no trabajaría más en su tertulia semanal junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. "¿Me vas a echar?" ha preguntado la socialité con una sonrisa; "No, no, segurísimo" ha revelado el presentador, dejando claro que su fichaje bomba por la competencia no afecta en absoluto a su trabajo en 'El Hormiguero'. Un momento en el que presumiendo de su buena relación ambos se han dado un gran abrazo con el que han zanjado las especulaciones.

De todos modos, no es la primera vez que la mujer de Íñigo Onieva 'coquetea' con otras cadenas. La hemos visto en TVE como invitada en varias entregas de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity', y en 'Bake Off: famosos al horno' para apoyar a sus hermanos Ana Boyer y a Julio José Iglesias. Y también ha protagonizado una de las entregas de 'El musical de tu vida' en Telecinco, por lo que tenemos que admitir que no nos ha sorprendido que Pablo Motos y Atresmedia permitan a Tamara compaginar su colaboración semanal en 'El Hormiguero' con su nueva faceta de jurado de 'Got Talent'.