No a todo el mundo parece haberle sentado igual de bien los últimos pasos de Shakira en la música. Sus lanzamientos han sido más que polémicos debido a la cantidad de dardos que la gente ha interpretado que iban dirigidos hacia su expareja, Gerard Piqué. La opinión pública se dividió para tomar bando a favor o en contra de la actitud que la artista colombiana estaba tomando tras hacerse pública la ruptura y tomar las primeras imágenes de Piqué de la mano de su nueva novia, Clara Chía.

Su ‘Bizarrap Music Session #53’ junto al responsable de estas canciones, el productor argentino Bizarrap, acaparó titulares y primeros puestos en las tendencias de las redes. Con las aguas un poco más calmadas y la sensación de que todo había acabado, Shakira cerró ciclo participando en una canción del nuevo disco de Karol G. La colaboración llevó por título ‘TQG’ -Te quedé grande- y fue estrenada con videoclip incluido. La letra de la canción incendió de nuevo las redes por su contenido, puesto que los seguidores de ambas interpretaron que estaba llena de indirectas y dardos a Piqué y Anuel, la expareja de Karol G. Tal y como contó la artista de Medellín, aquella canción fue grabada mucho tiempo atrás, pero nunca llegó a salir. Sin embargo, Karol G cambió de opinión al ver el momento por el que Shakira estaba pasando y finalmente apostó por lanzarla porque “había vuelto a tomar un sentido para ella”.

Las reacciones no tardaron en llegar después de que escalara al Top 1 global y se hiciera viral en Tik Tok. El cantante Anuel lanzó unos días después una canción titulada ‘Más Rica que Ayer’ en la que mandó un mensaje directo a Shakira en uno de los versos donde decía: “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”. Muchos apuntaron que fue su forma de contestar, aunque nadie ha confirmado nada al respecto. Por otro lado y a modo de promoción de su nueva canción, el cantante de Puerto Rico decidió lanzar otro dardo en una de sus últimas publicaciones. En el pie de foto puede leerse: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”. El artista además ha fijado la publicación en el perfil para que salga siempre por encima del resto de fotografías y vídeos.