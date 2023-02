Hay actores y actrices que, si bien ya venían labrándose una carrera cinematográfica más que respetable, se lanzan a una audiencia mucho más amplia gracias a su participación en producciones con un éxito rotundo. Son series o películas cuyas historias acaban trascendiendo y se vuelven célebres a nivel internacional. Ocurrió con ‘La Casa de Papel’, cuyo éxito llegó tras fichar por Netflix. Desde entonces, un fenómeno global invadió festividades como el Carnaval e incluso causó la creación de su primer ‘spin-off’: ‘Berlín’. Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herrán o Úrsula Corberó ya habían tenido algún que otro papel relevante a lo largo de su trayectoria, pero su participación como atracadores protagonistas les concedió una fama indiscutible.

No es el único ejemplo nacional. ‘Vis a vis’ no fue una apuesta directa de Netflix, puesto que su lanzamiento original se produjo en la cadena española Antena 3, donde alcanzó bastante popularidad. Sin embargo, al igual que ocurrió con ‘La Casa de Papel’, su extensión a nivel global llegaría gracias a que la plataforma decidiera incluirla en su catálogo. Tal fue su éxito que, cuando la trama principal se saldó en la cuarta temporada, Fox apostó por lanzar una especie de ‘spin-off’ en el que se siguiera por separado la historia de Zulema y Macarena dos años después de salir de prisión. Najwa Nimri y Maggie Civantos son las protagonistas de esta nueva entrega de capítulos en los que planearán un último golpe con el que pasar a la historia.

Nimri, tras triunfar con su interpretación en ‘Vis a Vis’, fichó precisamente por ‘La Casa de Papel’ para hacer un papel antagonista, el de Alicia Sierra. De hecho, la actriz confesó para una entrevista en ‘Drama Quarterly’ que en un principio rechazó tener uno de los protagónicos porque estaba inmersa en otros proyectos. Con una personalidad de lo más llamativa, una faceta musical y papeles cargados de carácter, llama la atención lo que podría considerarse su nombre artístico. Sin embargo, tal y como ella misma ha desvelado para la revista ‘Vis À Vis’ hay dos factores que le hicieron diferenciarse de una manera más natural: “Es verdad que siempre me he pintado la raya del ojo mucho y que me llamo Najwa y que mi padre es jordano y mi madre vasca. Eso en un momento resultó exótico y me vino dado”. Para la actriz, hay muchos actores que fuerzan esta situación para hacerse notar: “Creo que se le nota mucho el plumero a la gente que intenta diferenciarse de manera muy notable”. Y es que realmente lo suyo “no es un nombre artístico, es el nombre que le pusieron porque su padre es árabe”, aclaró Najwa Nimri.