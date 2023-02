‘La chica de nieve’, del ‘best-seller’ a Netflix

A sus 36 años Javier Castillo, el autor de 'La chica de niev'e, es padre de dos niños junto a la influencer Verónica Díaz (Just Coco) y está esperando el tercero. Por eso sabe bien que el mayor miedo de cualquier progenitor es que le pase algo malo a uno de sus hijos. Como que desaparezca sin dejar rastro. Este terror tan común vertebró la trama de 'La chica de nieve', la novela que lanzó justo al comenzar la pandemia y que se convirtió rápidamente en un best-seller. Hoy en día tiene una secuela, 'El juego del alma', y lleva más de un millón de copias vendidas en España, aunque lo más probable es que esta cifra aumente significativamente gracias al estreno de la serie de Netflix basada en el libro.

A pesar de que la trama de la novela original se ambienta en Nueva York, ya que Castillo suele recurrir a localizaciones de EEUU para sus obras, 'La chica de nieve' de Netflix traslada la acción a Málaga. «Cuando ya teníamos claro que iba a ser una adaptación a España, lo que queríamos era buscar una ciudad moderna y cosmopolita pero con un toque local. Que yo fuera de allí también condicionó la decisión», reconoce el escritor, que ha ejercido como consultor de los seis capítulos que conforman este thriller y que hace un pequeño cameo en uno de ellos. Fue su forma de controlar que la serie no se alejara demasiado de su estilo de escritura: «Hago capítulos cortos, con muchos giros y con saltos en el tiempo, y quería que se mantuviera», recalca. Igual que le obsesionaba que no variara la esencia de su protagonista, Miren, «una periodista rota que intenta reconstruirse de algún modo simplemente buscando a una niña que se ha perdido en una cabalgata de Reyes», explica.

La mirada de Milena

El problema es que no tenía en mente ninguna actriz que se pudiera meter en el papel. Hasta que le pasaron el nombre de una que no conocía, Milena Smit ('Madres paralelas', 'Alma'), y se quedó impactado cuando la vio. «¡Es que yo me imaginaba a Milena cuando escribía!» asegura. «Esa fragilidad, esa mirada, esa manera que tiene ella tan especial de transmitir en silencio era prácticamente el personaje», considera.

Smit, por su parte, confiesa que le dio «respeto» meterse en la piel de Miren, sabiendo que había miles de personas que ya tenían una imagen creada de ella al haberse leído la novela. Pero, además, el personaje no era nada fácil. «Es una periodista que se pone a investigar con unos procedimientos que muchas veces no son los adecuados. Para mí su obsesión con la desaparición de la niña es la excusa que utiliza para no estar enfrentándose a su propio trauma del pasado», afirma la actriz, que comienza la historia como una reportera en prácticas de un periódico local en 2010 y que, años después, ya como una periodista de sucesos con más experiencia, sigue teniendo muy presente el caso de la desaparición de la pequeña Amaya Martín.

Los que tampoco pueden olvidar aquella fatídica cabalgata de Reyes son, lógicamente, los padres de la niña. «Entre ellos hay un equilibrio que se ve roto por la desaparición», avanza Raúl Prieto, que interpreta al padre y que se ha trabajado a base de bien el acento malagueño de su personaje. «Cuando ocurre un hecho tan traumático intentas buscar el sentido a las cosas y la culpa», añade Loreto Mauleón, que se mete en el complicado papel de la madre. Les acompañan actores como Aixa Villagrán, como la inspectora encargada del caso, y José Coronado, como el veterano periodista curtido por la vida que ejerce de tutor de Miren.

Una Málaga desconocida

Como buen thriller, a lo largo de la trama se irán destapando oscuros secretos que contrastan con la luminosidad de la Costa del Sol. «La serie retrata Málaga de otra manera que no tenemos tan vista. Es como ver otra ciudad que no es Madrid o Barcelona desde otra perspectiva y creo que eso le da una identidad interesante a la serie», reflexiona Mauleón sobre esta historia que queda cerrada en la primera temporada, pero que Castillo mantiene todavía en la recámara: siempre imaginó la trama de Miren como una trilogía y ya se plantea el tercer libro.