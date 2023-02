Si hay un artista en el panorama de música actual que ha sabido reventar el mercado para acumular cientos de millones de visitas es el productor de música Bizarrap. Es una auténtica sorpresa que alguien que no sea un cantante ocupe los primeros puestos de las listas más escuchadas y sea a través de sus producciones que otros cantantes de renombre lleguen a amasar cifras históricas en sus carreras. El argentino, estudiante de marketing y de 24 años de edad, decidió en su momento dedicar todo a la música y parece que supo aplicar los conocimientos de la carrera que estaba cursando -la cual no llegó a terminar- para llevar su producto a todas las regiones del mundo.

Su edad no ha sido un inconveniente para estar en el punto de mira después de que Residente y Shakira aprovecharan sus ‘Bizarrap Sessions’ para arremeter contra J Balvin y Piqué, respectivamente. Y es que el productor tan solo pone toda la idea creativa y la base musical y deja total libertad a los artistas con los que colabora para que den rienda suelta a su creatividad en la lírica. Tras el éxito con Quevedo después de transformar su canción en una de las favoritas del verano parece que iba a ser difícil superarse; de hecho, el mismo Bizarrap ha admtido que no sabía con qué seguir después de aquel éxito. No obstante, la oportunidad le llegó con la colombiana Shakira, con quien ha lanzado la última de sus canciones hace apenas un mes y sigue dando de qué hablar.

Bizarrap se ha convertido en uno de los productores más codiciados de la industria de la música urbana y cuesta encontrar un artista que no quiera lanzar una sesión con él. No obstante, los hay. Hace poco el artista español Juan Magan, conocido por extender el electro latino, dio su punto de vista sobre lo que en realidad escondía este joven productor en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito, ‘Poco se habla’: “Me parece que es muy interesante lo que hace pero dudo mucho que sea un espontáneo que en su casa hace música y de repente se ha convertido en el número uno del mundo. Eso es un proyecto maravilloso. Alguien lo ha hecho, un equipo de mentes maravillosas. Tiene un equipo espectacular de gente que ha ideado eso. Dudo mucho que sea un nene que sea un nene desde la habitación de casa de sus papás…”.