"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, uno de los programas estrella de Telecinco. El "reality", que lleva desde el año 2000 en antena, ha basado su éxito en los problemas que surgen en la convivencia de los participantes más que en los problemas reales que tienen para subsistir en la isla. Por eso, la confesión de una exparticipante, que acusa a la dirección de hacer trampas, ha sorprendido ahora a todos los seguidores del programa. "Si no cumples tienes un castigo", afirmó.

"Supervivientes" comenzó a emitirse en 2020 en Telecinco. Sus dos primeras temporadas estuvieron protagonizadas por anónimos. A partir de la tercera, coincidiendo con su "mudanza" a Antena 3, fueron famosos los que comenzaron a protagonizarlo. Y así llevan hasta el día de hoy, incluso tras el regreso a Telecinco de 2006.

Durante el transcurso del programa la convivencia es tan dura y complicada entre los concursantes, que las disputas y discusiones son habituales. Especialmente aquellas relacionadas con las decisiones de arbitraje que toma la dirección de "Supervivientes" en algunas pruebas de superviviencia.

Por este motivo, la credibilidad del programa siempre estuvo en el candelero. Ahora, una exconcursante ha hecho una dura revelación, al asegurar que el programa estaba un tanto guionizado.

La concursante en cuestión es la youtuber e influencer Oto Vans, que participó en la edición de 2019. Estuvo en la isla durante 49 días y fue expulsada en sexto lugar. Hizo estas afirmaciones en el podcast "Animales humanos".

Fue allí donde dijo que tras aquella experiencia, en la que se dio cuenta de que la tele no era lo suyo, afirmó que el programa estaba un tanto guionizado. "El director te sugiere que hagas X. Son sugerencias así como suavecitas", afirmó la joven alavesa, que fue a más al afirmar lo que pasaba si no cumplías con esas propuestas. "Tienes un poquito de castigo", aseguró, sobre unas situaciones de las que hablaba "por experiencia propia": "Yo no aceptaba. No me voy a meter a hablarle a un pavo hetero, que es lo que me sugerían. Lo primero en esta vida es el respeto".

La edición en la que participó Oto Vans salió como ganador Omar Montes. El cantante madrileño resultó vencedor con el 53,7% de los votos a su favor. El resto del elenco lo formaron: Albert Álvarez, Fabio Colloricchio, Mahi Masegosa, Mónica Hoyos, Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Dakota Tárraga, Colate Vallejo-Nágera, Violeta Mangriñán, Carlos Lozano, Lidia Santos, Jonathan Piqueras, Aneth Acosta, Toñi Salazar, Encarna Salazar y Loly Álvarez.