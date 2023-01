La Ruleta de la Suerte es uno de los concursos con más historia dentro de la pequeña pantalla. Antena 3 apostó por este formato para levantar su mediodía y parece que la estrategia le salió bien. No hay que olvidar que el concurso llegó incluso a sustituir a Los Simpsons, una de las series más míticas del principal canal de Atresmedia que acabó relegado a Neox, una de sus apuestas en cuanto se lanzó la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El formato ha logrado ser líder en una franja horaria más que complicada.

La simpatía de los concursantes, el presentador y la dinámica del concurso ha conquistado a millones de espectadores que no dudan en faltar a la cita del programa de Jorge Fernández, actual presentador del programa. La ruleta de la suerte forma parte de la historia de la televisión tal y cómo recordó una concursante recientemente. Rocío confesaba que era ahijada de Sonsoles Ónega, presentadora del programa cuando aún se llamaba La ruleta de la fortuna. Un programa que también presentó Ramón García y Mayra Gómez Kemp. Y es que el porgramma tiene bastante historia tras las cámaras.

Gonzalo ha acudido a 'La ruleta de la suerte' para disfrutar pero, sobre todo, para superar la marca que un día hizo su padre en el programa… ¡en el año 1991! El concursante ha recordado que su padre consiguió llevarse el coche y 180.000 pesetas, lo que hoy en día son algo más de mil euros, según ha informado Jorge Fernández.

“Me ha dicho que si no lo gano yo no entro en casa”, ha confesado Gonzalo durante su presentación. A lo que el presentador le ha respondido que “lo tiene muy duro para superarle”.

La trabajadora de la Ruleta de la Suerte de la que todo el mundo habla

Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. Tampoco lo hace Laura Moure, la azafata actual del programa. Quien sí ocupa un segundo plano, pero ha acaparado gran atención estos últimos días en redes sociales es Lorena Gil, la animadora de La Ruleta de la Suerte. La propia trabajadora comparte a través de sus redes sociales cómo son sus jornadas en el programa y la forma de levantar el ánimo de los asistentes a través de cánticos, aplausos, etc. Ella es la que inicia todo el movimiento para contagiar al público con su alegría con mucho entusiasmo, tal y como muestra en su Tik Tok.

El primer vídeo que Lorena Gil subió a sus redes sociales fue una gran sorpresa para el público, ya que no sabían de su existencia. “Y yo pensando siempre hay una en el público que empieza y le siguen”, comentaban algunos en el vídeo. Otros observadores se percataban de que siempre hay una voz que empieza a animar antes que el resto, y no es otra que Gil. Algunos también aprovechaban para agradecer a la animadora su trabajo. “Llevo años hablando con mi padre de que haces el mejor trabajo del programa”; “te podrian poner a ti de cantante no es broma”; “tantos años cantando tus versiones desde casa, al fin ya te pongo cara”.