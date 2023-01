"Tengo que volver al set, estoy trabajando en una serie muy famosa, que se llama 'Anatomía de Grey', no sé si la conocéis" . Así de directa ha sido Sonia Monroy en el vídeo que ha publicado varias veces en su Instagram.

Y la cosa seguía. "Madre mía, 19 años que lleva esta serie. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con ellos". Muchos medios se han hecho eco de la noticia compartiendo un post de Instagram que posteriormente ha sido eliminado por la propia actriz

Sonia Monroy vive actualemnte en Hollywood y en su Instagram muestra los rodajes a losu que acude en los que suele hacer de policía, zombie u otro tipo de roles que no duda en compartir con sus followers.

El momento más duro de Sonia Monroy: "Me han extirpado el útero"

Hace unos meses nos enterábamos de que Sonia Monroy se había visto obligada a pasar por el quirófano para realizarse una histerectomía debido a la miomatosis que sufría. Un suceso que ha afectado emocionalmente a la artista y que, según las palabras que ha tenido para los micrófonos de Europa Press, ha sido la cirugía más dura a la que se ha enfrentado en su vida.

Sonia nos ha desvelado que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras haberse sometido a una histerectomía: "es la cirugía más dura de mi vida, me han extirpado el útero, psicológicamente no estoy bien, estoy en tratamiento es muy difícil, más cuando tienes la sensación de que podrías ser madre".

Pese a que es consciente de que todavía necesita pasar un periodo de duelo, no descarta la adopción para llevar a cabo el deseo de ser madre: "nos lo hemos planteado pero anímicamente no es el momento todavía. Estoy en tratamiento, sigo, en un futuro me gustaría, sigo queriendo ser mamá y ayudar a otros bebés que no tienen mamá".

Ahora, la artista sabe que tiene que recuperarse al lado de su pareja Juan Diego López, quien no ha podido acompañarle en este duro momento debido a sus compromisos profesionales: "se encuentra rodando una película en EEUU", le disculpa Sonia.