Telecinco no está pasando por su mejor momento. Después de batir el récord de peor audiencia de su historia durante el mes de septiembre, la cadena estaba buscando formas de mejorar la audiencia. Una de ellas es la nueva incorporación de un formato presentado por la ya veterana Emma García. Y arrancó hace varios meses. Emma García ha vuelto a acompañar a los espectadores de Telecinco con un formato centrado en el corazón, tal y como informó YOTELE en exclusiva, y con un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se encuentran algunos de los que formaron parte de 'Viva la vida'.

El formato es muy similar a Viva la vida, aunque muchos colaboradores han cambiado. Una de las nuevas empleadas es Marta Riesco, quien ejerce como reportera del espacio en diferentes actos de glamour. No obstante, una compañera de plató ha convertido en protagonista a la pareja de Antonio David tras cargar duramente contra ella.

‘Fiesta’ muestra un cebo en el que aparece Marta Riesco entrevistando a William Levy, el actor protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. En el vídeo del avance, se viene a decir que Alexia Rivas ya no sería 'el aroma de mujer' en la vida del actor, algo que ha provocado un sonoro zasca en el plató.

Para explicar esto hay que remontarse varias semanas atrás. Alexia Rivas destapó en pleno directo de ‘Fiesta’ que había intercambiado mensajes con William Levy. Ahora, el vídeo viene a decir que el actor tiene ahora ojos para Marta Riesco (pues le habría sorprendido durante la entrevista) y esto es lo que ha molestado a Alexia.

“Si me van a dar cases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada” es el sonoro zasca que ha pronunciado Alexia en contra de la reportera. Ni Emma García, ni los colaboradores ni el público se ha podido quedar callados antes estas polémicos que, seguramente, traerán cola.

No es la primera vez que Marta Riesco y Alexia Rivas protagonizan algún momento de tensión. Las colaboradoras coincidieron durante meses en el programa 'Ya son las ocho' y se enfrentaron en varias ocasiones. De hecho, se llegó a abrir una encuesta en la web para saber con quién se posicionaban los espectadores.

Durante el programa, Alexia y Marta Riesco han tenido la oportunidad de hablar y la colaboradora ha indicado que "yo no podría tener en mi casa a una persona que lleva más de 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos" en una clara alusión a Antonio David Flores. Un comentario que Emma García ha afeado "Eh, Alexia", le ha dicho, pidiendo que cambiara de tercio.