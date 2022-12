Duro golpe para uno de los rostros más conocidos de los concursos de la televisión Española. Paz Herrera ha tenido que salir a pedir perdón públicamente por un error que perpetró durante la emisión de El Cazador.

La cántabra, en una de las pruebas, aseguró que el pepino "es asqueroso", lo que ha provocado el enfado de los espectadores y por lo que pidió disculpas. "Tengo que pedir perdón por un comentario desafortunado que hice ayer en El cazador. Lo peor es que ni me di cuenta, por eso se lo agradezco sinceramente a quien me lo afeó. Lo pasamos tan bien grabando que digo cosas como a amiguetes, sin recordar que después se verá en España... y en el mundo", aseguró.

"Los cazadores tenemos una cierta responsabilidad, ya que se supone que sabemos tanto, y eso nos obliga a tener cuidado, sobre todo por los miles de niños que nos ven. Alguien me lo ha señalado, y se lo agradezco. La comida no es asquerosa. Te puede gustar o no el pepino, y puedes decirlo, pero no que es asqueroso. Nos ven miles de niños, y no estuve fina", zanjó.

Tengo que pedir perdón por un comentario desafortunado que hice ayer en @ElCazadorTVE. Alguien me lo ha señalado, y se lo agradezco.

La comida no es asquerosa. Te puede gustar o no el pepino, y puedes decirlo, pero no que es asqueroso. Nos ven miles de niños, y no estuve fina. pic.twitter.com/JjcNpMiB7m — Paz (@Paz_apalabra) 11 de noviembre de 2022

Paz Herrera hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote.

Después del programa, Herrera continuó con su vida alejada de las cámaras, hasta que en 2021 se reincorporó a un nuevo concurso. Televisión Española contactó con la ganadora para que participara en "El Cazador", donde siguió imponiéndose por encima de sus rivales, que la acabaron apodando como "La Profesora". El formato televisivo también reclutó a Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Paz Herrera confesó que tuvo que para este programa tuvo que estudiar mucho más. Ahora, "caza" a los que intentan hacerse con el premio del programa junto a las otras caras conocidas.