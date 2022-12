Belén Esteban vivió recientemente en Sálvame una de sus tardes más duras al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de 'Supervivientes' - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, el programa confirmaba los peores temores: Belén se había roto la tibia y el peroné y, aunque no deberá pasar por quirófano, esta importante lesión la obligará a permanecer de baja entre 6 y 8 semanas para que pueda recuperarse totalmente.

Un inoportuno contratiempo que ha enfadado mucho a la colaboradora. Belén Esteban se ha mantenido alejada del foco mediático. Ni el programa ha hablado sobre su estado, ni han acudido con cámaras a ver cómo está (como se ha hecho con otros famosos) ni ella se ha pronunciado en sus redes sociales, donde suele ser activa con sus seguidores.

Pero ahora, casi una semana después, ha roto su silencio en Instagram para mostrarle al millón de seguidores que están atentos a sus pasos en esta red social un mensaje que le ha llegado y que le ha hecho una ilusión enorme: se trata de un vídeo en el que una de sus actrices favoritas, Laura Londoño, le manda ánimos en este duro momento que está atravesando tras su rotura de tibia y peroné.

"Hola, Belén Esteban, ¿cómo estás? Soy Laura Londoño. Aquí estoy mandándote este vídeo muy especial con muchos besos y muchos abrazos", comentaba la protagonista de 'Café con aroma de mujer', que añadía que estaba "encantada" de poder enviarle este cariñoso mensaje a la princesa del pueblo. "Muchas gracias, Laura Londoño, qué ilusión", ha escrito la colaboradora de 'Sálvame' junto a este vídeo que ha compartido en sus historias.