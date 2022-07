Días después de verse las caras en los Juzgados de Violencia contra la Mujer con Pepe Navarro, al que ha denunciado por acoso y amenazas - a raíz de las declaraciones del presentador tachándola de "miserable", "indigna" y "sinvergüenza" en el programa 'Viva la vida' - Ivonne Reyes ha reaparecido visiblemente más tranquila y no ha dudado en mandar un mensaje al padre de su hijo Alejandro después de que éste le acusase de querer montar "un circo" con su demanda.

CHANCE: ¿Cómo te has sentido?

IVONNE: Un poco removida, muy cansada porque hemos trabajado muchísimo con los psicólogos y con los abogados y eso. Estoy, por otra parte, orgullosa y satisfecha de haber sentado al personaje allí y nada, solamente quiero recordarles a todo el mundo, por favor, que denuncien porque a veces dejamos pasar las cosas y las normalizamos y no es normal lo que estamos viviendo. Por favor, mientras más denuncias haya de quien sea, de quién sea, podemos conseguir dar un paso más. Está bastante lento.

CH: Él no daba importancia, de hecho, dijo: es lo que quiere esta mujer, montar este circo.

IVONNE: Bueno, ya puse un stories. Mientras haya público que aplauda a los payasos, los circos continuarán. Es muy frívolo esa forma de hablar, estamos hablando de maltrato psicológico. Eso es otro tema. Justicia divina y terrenal, y a recargarse de buenas energías. Yo voy a seguir siempre dando mis pasos hacia delante.

CH: ¿Estás bien o cómo te está afectando?

IVONNE: Bien del todo no, porque me sigo trabajando y seguiré trabajando. Todo lo que pueda hacer, no solamente por mí, por muchas, y poder dar voz a muchas mujeres que no se dan cuenta de lo que están viviendo. Lo voy a hacer, tengo mucho trabajo por hacer, no solamente para mí sino para muchas personas que no hay un perfil o un prototipo. Todos lo llevamos por dentro y hay que soltar y expresarlo más.