Algunos seguidores de "Pasapalabra" no están contentos con la última elección que han hecho los productores de los invitados. Sólo unas horas después de su puesta de largo en la pequeña pantalla han comenzado a arreciar las críticas. Especialmente contra uno de ellos: "Hasta que no se vaya no vuelvo a ver 'Pasapalabra'".

Actualmente los invitados del programa son Ana Ruiz, Pepón Nieto, Monchi y Teresa Baca. Los dos primeros comparten mesa con Orestes, mientras que los dos segundos lo hacen con Jaime. Precisamente, el invitado al que más han criticado los internautas forma parte del equipo de Jaime. Se trata de Monchi. El director deportivo del Sevilla y exportero del club nervionense ha centrado las iras de algunos de seguidores de concurso. No hay que descartar que las críticas tengan su origen en los colores futbolísticos; si bien, sea por eso o por lo que sea, ya hay quien ha adelantado que hasta que no abandone el programa no volverán a verlo. Hasta que no se vaya el falso de Monchi no pienso ver pasa palabra. — Ya no puede ser, y además, ya es imposible. (@DeBetis) 21 de diciembre de 2021 Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Y ahora es líder indiscutible en su franja horaria. Este martes consiguió la asombrosa cifra de 2.314.000 espectadores, un 21,5% cuota de pantalla. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos. La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.