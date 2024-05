‘Sofrit pagès’ con langosta en Sa Serra

Un sofrit pagès con langosta fresca de las islas. Este fue el plato que aprendieron a preparar ayer en el instituto Sa Serra una veintena de estudiantes de Cocina y Gastronomía del centro educativo portmanyí. Los jóvenes alumnos disfrutaron durante poco más de una hora de un taller teórico a cargo del creador de este plato, Nico Vallespir, pescador profesional de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni.

El taller culinario empezó pocos minutos después de las doce del mediodía, cuando Vallespir tomó la palabra en la cocina. Desde el inicio, los trece alumnos de segundo curso de grado medio y los siete de ciclo formativo de Cocina y Gastronomía escucharon atentamente y en un silencio casi absoluto las instrucciones, paso a paso, del pescador ibicenco. También mostraron mucho interés los dos profesores asistentes a la jornada, que hicieron varias fotos de los platos y formularon algunas preguntas a Vallespir relacionadas, principalmente, con aspectos técnicos como, por ejemplo, si el sabor de una langosta hembra es el mismo que el de un macho.

El sofrit pagès lo elaboraron exclusivamente con productos locales. Éste incluía sobrassada, botifarró, ajos y el patató que se encargó de pelar uno de los alumnos. También lo eran las dos langostas, que se pescaron apenas unas horas antes . A su vez, los aprendices de cocinero fueron a buscar todo el material que precisaba el pescador, como ollas o cuchillos. Vallespir agradeció la ayuda de sus asistentes: «Las anteriores veces he tardado entre una hora y media y dos en hacer el plato. No obstante, hoy he tardado poco más de una gracias a vuestra colaboración».

Al margen de la receta, Vallespir explicó el origen de su creación: «Este plato lo hice por primera vez en junio del 2019 en la Asociación Cultural y Gastronómica de Sant Antoni. Me inspiré en que en la parte de Es Cubells hacen sofrit pagès con morena. Decidí sustituir la morena por la langosta, ya que pensaba que podía quedar bueno. Y así fue. La primera vez salió bueno pero un poco seco, pero desde entonces lo he mejorado. Hoy [por ayer] estaba muy, muy buena».

Uno de los momentos que más interés suscitó entre los presentes fue cuando Vallespir enseñó a cortar la langosta, ya que era la primera vez que trabajan con este tipo de pescado. Vallespir explicó que tenían que cortar «con el lomo del cuchillo, empezando por la cola y después la cáscara del torso». Algunos observaban con rostros de asombro la técnica de Vallespir con la langosta, a la que éste llamaba cariñosamente, mientras la cortaba, «Margalideta».

Una vez acabado el sofrit pagès con langosta, llegó el turno de comer. Eso sí, con un poco de demora, ya que nadie se atrevía a ser el primero en probarlo. No obstante, cuando se rompió el hielo todos fueron rápidamente a degustarla.

Camila y Raya, ambos alumnos de grado medio, hicieron un balance positivo de la experiencia: «Ha sido muy interesante, se nos ha pasado el tiempo muy rápido y, además, hemos hecho una actividad diferente de lo que estamos acostumbrados». Asimismo, reconocieron entre risas que que les gustó mucho el plato: «Estaba muy bueno y he comido langosta, que no es algo que coma mucho con el precio que tiene».

También asistieron los técnicos de pesca y calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza Toni Boix y Josep Lluís Joan. Ambos aportaron varias informaciones complementarias como, por ejemplo, las fechas para pescar langosta.

