Una importante aerolínea anuncia que pesará a los pasajeros además del equipaje de mano

El peso de nuestro equipaje de mano o el que facturamos es una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de volar si no queremos abonar una tarifa por sobrepeso. Pero a partir de ahora, también nuestro propio peso será un handicap más para poder viajar.

Al menos eso es lo que va a ocurrir si vuelas en la compañía finlandesa Finnair.

La aerolínea ha anunciado que comenzará a pesar a los pasajeros con su equipaje de mano para estimar mejor el peso total de la carga del avión. Hasta ahora unos 600 pasajeros ya se han pesado antes de tomar su vuelo.

Calcular el peso total de avión

Finnair señala en un comunicado que las aerolíneas calculan a grosso modo el peso del avión, el equipaje y el peso de los pasajeros (de media unos 88 kilos por persona) para equilibrar el vuelo y garantizar un trayecto seguro.

A pesar de que cada avión tiene un peso máximo fijo que no se puede superar para que sea seguro volar, el peso de los pasajeros y su equipaje de mano normalmente sólo se basa en el peso medio de los pasajeros actualizado cada cinco años.

Información privada

La compañía asegura que el peso de los pasajeros no se hará público y que no aparecerá relacionado con sus datos personales. De momento esta medida de pesarse es voluntaria, pero no se puede descartar que acabe siendo obligatoria. Tampoco se penaliza, de momento, a los pasajeros que tengan sobrepeso.

El peso del pasajero y su equipaje de mano se registra como un único número. Los resultados de los pesajes, que continuarán hasta mayo, se enviarán a la agencia finlandesa de transporte y comunicaciones, Traficom, y se utilizarán para el equilibrio de los aviones y los cálculos de carga desde el próximo año hasta 2030.