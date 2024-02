Finnair ha anunciado que está pesando a los pasajeros de forma voluntaria para poder valorar mejor el peso de un avión antes del despegue.

Ante esta iniciativa muchos turistas ya han afirmado que este proceso puede resultar angustioso, informa Leading Britain.

La escritora de viajes Suzanne Baum dijo a este medio de comunicación: "Pesar a los pasajeros por razones de seguridad de las aerolíneas es terrible. De hecho, creo que es humillante". Para mí, volar tiene que ver con la experiencia y, como viajero frecuente, creo que me saltaré Finnair y rodaré por la pista con otra aerolínea".

La modelo de talla grande Hayley Hasselhof considera que este hecho "Es un desencadenante para las personas con trastornos alimentarios.

En defensa de pesar a los pasajeros está Kate Staniforth, de la agencia de turismo online Travel Republic, dijo: "Las aerolíneas tienen la opción de utilizar pesos promedio proporcionados por las autoridades de aviación o recopilar sus propios datos, como Finnair".

Calcular el peso total de avión

Finnair señala en un comunicado que las aerolíneas calculan a grosso modo el peso del avión, el equipaje y el peso de los pasajeros (de media unos 88 kilos por persona) para equilibrar el vuelo y garantizar un trayecto seguro.

A pesar de que cada avión tiene un peso máximo fijo que no se puede superar para que sea seguro volar, el peso de los pasajeros y su equipaje de mano normalmente sólo se basa en el peso medio de los pasajeros actualizado cada cinco años.

Información privada

La compañía asegura que el peso de los pasajeros no se hará público y que no aparecerá relacionado con sus datos personales. De momento esta medida de pesarse es voluntaria, pero no se puede descartar que acabe siendo obligatoria. Tampoco se penaliza, de momento, a los pasajeros que tengan sobrepeso.