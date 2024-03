Los agresores se ceban con las médicos de centros de salud: "Cuando me empezó a pegar, pensaba en mi madre"

Cada día, en España, dos médicos/as son agredidos en consulta. En la inmensa mayoría de los casos, sucede en la sanidad pública y las víctimas principales, como viene sucediendo desde hace años, son médicas y de Atención Primaria. Eso sí, hay un repunte de ataques en Urgencias de los hospitales. Este lunes, la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado datos de 2023. Nuevamente terribles: 769 agresiones comunicadas a los colegios el pasado año, aunque se sospecha que pueden ser muchísimas más. Pero también se ha puesto cara a esta lacra. En rueda de prensa, la psiquiatra Victoria Eugenia Muñoz Martínez, relató el horror en vivido en su consulta: "Cuando me empezó a pegar, pensaba en mi madre", dijo con la voz rota.

A su lado, Emilio Fernández, viudo de la doctora María Eugenia Moreno, asesinada hace 15 años en un centro de salud de Moratalla (Murcia), una muerte que marcó un antes y un después. "Hubo una mirada desde otro tipo y se puso personal de seguridad. Existió mayor concienciación por parte de la ciudadanía", señaló Fernández. La muerte de María Eugenia dio origen del Observatorio contra las agresiones de la Organización Médica Colegial que, un año más, con motivo del Día Europeo contra estos ataques, que se celebra cada 12 de marzo, ha presentado los datos registrados en los colegios de toda España.

Más de las comunicadas

Un acto que, entre otros, ha contado con la presencia del doctor Tomás Cobo, presidente de la entidad, y el doctor José Mª Rodríguez, secretario general de la OMC y coordinador del Observatorio. Rodríguez aclaró que las agresiones son las que los facultativos trasladan a sus colegios. "Hay muchísimas más de las comunicadas", advirtió.

Las cifras de 2023 suponen el segundo registro histórico más alto, con 769 acciones violentas comunicadas -dos al día en España- lo que sitúa la cifra total -desde 2011- en 7.261 agresiones, el equivalente a todos los médicos colegiados de la provincia de Zaragoza o del Principado de Asturias, según ha explicado el doctor Rodríguez Vicente.

Ataques a las mujeres

El médico ha desglosado una tendencia que se viene repitiendo desde hace años. Los agresores se ceban con las mujeres. El perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de Atención Primaria. De todas las agresiones sufridas, el 66% corresponde a mujeres, un dato que consolida la tendencia de los últimos años.

La psiquiatra Victoria Eugenia Muñoz Martínez relató su propia y terrible experiencia tras sufrir una agresión por parte de un paciente durante la pandemia, en Ciudad Real. Con la voz quebrada recordó a una jefa que, antes le había dicho: "Hasta que no te pegan no eres psiquiatra de verdad". Y detalló una experiencia "que no recomiendo a nadie". Habló de la impotencia que sintió cuando el paciente comenzó a darle patadas en la cabeza, en las costillas. De que ella, en ese momento, pensaba en su madre. "Me hice una bolita y esperé a que pasase pronto. Me pegó un puñetazo, me tiró al suelo. Me dio patadas. Como era pandemia, no había familiares y otros pacientes me defendieron".

La doctora Muñoz acabó con dos costillas rotas. Con pesadillas. Estuvo dos semanas de baja. Denunció ante la policía y lo comunicó a su colegio

Acabó con dos costillas rotas. Con pesadillas. Estuvo dos semanas de baja. Denunció ante la policía y lo comunicó a su colegio. Emprendió entonces un periplo judicial "tremendo". Al agresor le condenaron a seis meses de prisión y le impusieron una orden de alejamiento. Pero, hace apenas dos semanas, supo que "lo iban a mandar a Urgencias otra vez". Por eso, dice la psiquiatra, los médicos "están vendidos. No tenemos nada. Gracias al personal de seguridad, que son nuestros ángeles. No se debía permitir la violencia a nadie", concluyó su sentido testimonio.

Los centros de salud

En el ámbito de la Atención Primaria las agresiones representan el 43 % de los casos. Por detrás se sitúan los hospitales donde descienden siete puntos y se colocan en el 20%, por delante de Urgencias de Hospitales (10%) y Urgencias de Atención Primaria (10%), que repuntan levemente.

Las amenazas y coacciones representan la mitad de las agresiones. Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 51% de los casos se produjeron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%). Por otra parte, el 11% del total fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 58% las mujeres y un 42% los hombres.

Baja laboral

De todas las agresiones comunicadas acabaron en baja laboral el 13%, tres puntos más que al año pasado. Las discrepancias con la atención médica son la principal causa. Respecto al 16% de agresiones "estructurales", es decir, que no están relacionadas con atención médica o cuestiones asistenciales, destaca con un 72% el tiempo en ser atendido, seguido de un mal funcionamiento del centro (28%). También son motivos de agresiones las discrepancias personales (11,4%) y los informes no acordes a las pretensiones (12,7%).

Respecto al tipo de ejercicio en el que se ha producido las agresiones en el año 2023, también mantienen datos similares a los de años anteriores con una clara preponderancia de la sanidad pública (90%) frente a la privada (10%). De todas las agresiones, el 94,2% se producen en horario y entorno laboral. En la distribución por edades el informe resalta que el mayor aumento por rango de edad se ha producido entre los colegiados entre los 36 y 45 años (27,6%), cinco puntos más que en 2022.

Pacientes programados

En cuanto a la tipología de los agresores, los datos muestran que son principalmente pacientes programados (47%), seguidos de pacientes no programados (30%) y acompañantes (22%). El perfil medio del agresor coincide con un varón entre los 40-60 años, aunque es de destacar que en el tramo etario de menores de 40 años predominan las mujeres.

La parte negativa es que los datos registrados en 2023 muestran un descenso respecto al apoyo que los facultativos reciben por parte del centro de trabajo. En concreto en 2023, se registró un descenso del 15%, bajando del 67% al 52%. La jornada se cerró con la presentación de una guía editada para ayudar y ofrecer recomendaciones a los profesionales que sufran una agresión de cualquier índole, así como para los responsables de los centros sanitarios en los que se produce la agresión y los colegios de médicos.