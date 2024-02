La naturaleza de Ibiza tiene (siete) premios

Cuatro ibicencos fueron galardonados el pasado viernes en la XVI edición del Memorial Climent Picornell de fotografía, celebrada en el Centro Cultural la Misericordia de Palma. Dos de ellos, Oliver Martínez y Xavier Mas, ganaron dos primeros premios. Mas recibió tres más como primer finalista, Rafa Domínguez logró otro como primer finalista y Rosa Mollá, uno como segunda finalista.

‘Sphodromantis viridis’ bañada en rocío, primer finalista. / Xavier Mas

A Xavier Mas le dieron el primer premio en la categoría de Mundo Submarino por ‘Abrazo mortal’, una foto en la que se ve a una medusa (Olindias muelleri) que acaba de capturar un moixó (Atherina hepsetus). En la imagen resaltan los tonos plateados de ambos animales sobre el fondo submarino oscuro. En esa misma categoría recibió, además, el premio como primer finalista por un caballito de mar, un espectacular Hippocampus guttulatus: «Es la especie que suelo encontrar más. Lo hallé en es Pas de s’Illa. Estaba encima de una roca cubierta por el alga cola de pavo. Conseguí desenfocar las algas para que resaltase el caballito sobre el fondo claro». Parece un dragón de leyenda desafiante, enfurruñado, a punto de atacar o de soltar una bocanada de fuego.

Rodeadas de niebla

Su hermana (él no pudo asistir) se encargó de recibir esos dos y otros dos galardones más. Fue primer finalista en Paisaje por ‘Niebla’, una imagen de es Vedrà y es Vedranell en la que la isla mayor aparece rodeada por una especie de donut nuboso: «Fue tomada al amanecer. La punta de es Vedrà está completamente iluminada por el sol».

La niebla en es Vedrà y es Vedranell al amanecer, otro primer finalista. / Xavier Mas

También fue primer finalista en ‘Otra fauna’ por el retrato de una mantis, concretamente una Sphodromantis viridis (hay otras en Ibiza, como la Mantis religiosa, la Iris oratoria…): «Estas son verdes, con una mancha blanca en los laterales. Es muy grande, de unos 10 centímetros. La de la imagen era una hembra adulta, que es mayor que el macho. Capturé la imagen en el claro en un bosque cercano a Cova Santa, a primeras horas de la mañana. Había bastante rocío. Y musgo. La parte clara que hay delante de ella en la foto es musgo desenfocado». Sobre su cabeza triangular hay posadas numerosas gotas de rocío, incluso sobre sus ojos, con los que mira atentamente a la cámara, y sus largas antenas.

«Hay que salir mucho al campo»

Mas asegura que hacer estas fotos espectaculares no es fruto de la casualidad. «Hay que salir muchas veces» al campo o al mar para encontrar cuadros así de llamativos. La suerte hay que trabajarla. Y él, en ese sentido, se lo curra: «Cuando me llamaste antes, regresaba de hacer fotos a aves en ses Feixes. Y ahora sigo: me voy a bucear. Como no había mucho movimiento en ses Feixes, me voy a hacer fotos submarinas». No para, ni de fotografiar ni de recibir premios: «El año pasado gané 41. Uno de ellos fue el Premi Vuit d’Agost (ex aequo)». Este año ya lleva cinco (y vamos por febrero), dos de ellos primeros premios.

«Intento enganchar a los alumnos a la Biología a través de mis fotos" Xavier Mas

Mas es profesor de Biología en el instituto l’Algarb: «Intento enganchar a los alumnos a la Biología a través de mis fotos. Muchos siguen en alguna de sus ramas. Otros que participaron en un taller que daba de imagen como optativa, se dedican a la fotografía o al vídeo profesional o como hobby. Algunos, a la submarina. Me siento muy orgulloso de eso».

Oliver Martínez, agente de Medio Ambiente, fotógrafo y experto ornitólogo, ganó el primer premio en categoría ‘Aves’ por un colorido martín pescador: «La hice en el Parque Natural de ses Salines hace año y medio, en el invierno del 2022. Era una hembra que rondaba por el parque con la intención de quedarse todo el invierno». La obtuvo en un lugar donde ya había hecho observaciones previas: «Lo solía frecuentar ese ejemplar. Puse el hide [tienda de campaña de camuflaje para ocultarse] y esperé. Vino varias veces, pues allí iba a pescar. Lo especial de la foto fue el momento del día, a última hora de la tarde, con el sol cayendo, con luz suave lateral que perfilaba al ejemplar. Y el plus, la tela de araña debajo del ejemplar de martín pescador, construida en una rama llena de musgo».

Martín pescador captado en el Parque Natural de ses Salines que recibió un primer premio. / Oliver Martínez

Es una especie que este apasionado por las aves ha podido fotografiar en numerosas ocasiones en la isla: «Pero es la primera vez que me premian por un martín pescador». En el Climent Picornell, es su segundo primer premio, además de haber logrado «seis o siete finalistas». En 2023 fue galardonado por la foto de un cuco: «Es una especie que no es fácil de captar. Le iba detrás desde hace años y no había manera. Fue en Sant Mateu. Estaba posado en una parra y acababa de cazar una oruga de gran tamaño que colgaba de su pico, poco antes de zampársela».

«Este es un certamen —comenta— al que tengo mucho cariño y que con los años ha cogido prestigio. Participa mucha gente, también de fuera de las islas. Que te premien te anima a seguir».

Entre las pitreras

Otro ibicenco premiado fue Rafa Domínguez. Fue primer finalista de la categoría ‘Conciencia medioambiental’. Es su primer premio en fotografía de naturaleza: «Aparece una perdiz colgada de unos alambres de espino. Las aves se quedan enganchadas a ellos y mueren agotadas al intentar soltarse. Es una foto denuncia». La tomó a mediados del año pasado.

Una perdiz enganchada a un alambre de espino, finalista en foto denuncia. / Rafa Domínguez

También es el primer premio que recibe Rosa Mollá, en este caso como segunda finalista en ‘Otra fauna’ por la inquietante imagen de una avispa: «Ese día fui a dar una vuelta al campo, sola. Me gustan mucho las formas de las pitreras y me iba fijando en ellas cuando, ya al atardecer y cuando apenas había luz, vi que en una había un avispero vacío del que, de repente, salió una avispa. La única. Quizás lo estaba construyendo». Meterse dentro de la pitrera fue «una odisea»: «Me puse de pinchos y de arañazos que no te puedes imaginar. No podía mover mucho la cámara, pues era un sitio muy difícil. Siempre me fijo mucho en la composición, pero allí poco más se podía hacer».

Avispa sobre su nido, segunda finalista. / Rosa Mollá

Resaltó la pitrera y el nido de la avispa con el balance de blancos: «Mis amigas me animaban a mandarla a un concurso. En el del año pasado no obtuvo ningún premio; en este, el segundo. La fotografía es mi hobby. También hago paisajes. La naturaleza me gusta mucho», comenta esta restauradora, encantada con el primer premio de fotografía que recibe en su vida.