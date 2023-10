Productos locales como el aceite, el vino, el pescado, el pan, los frutos secos o las patatas de Ibiza comparten este año protagonismo con rostros conocidos que se han sumado a la lucha de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer. Así, la presentadora Mónica Hoyos, quien es este año, además, imagen de la tienda solidaria de esta ONG, Ele Ibiza, la diseñadora Charo Ruiz, o la pintora Marta Torres, protagonizan algunos de los meses de la VI edición del calendario solidario que cada año impulsa Grupo Eroski, con el apoyo de doce productores locales de las Pitiusas. El objetivo es recaudar fondos con los que seguir financiando el proyecto de investigación del CSIC que lidera esta Asociación.

A ellas se suman la presidenta de esta Asociación, Mari Carmen Gutiérrez, su jefa de prensa, la periodista y fundadora de Imam Comunicación, Montse Monsalve, el relaciones públicas Jorge Inchausti, la propietaria y la directora de Restaurante Corso e Ibiza Corso Hotel & Spa, Eva Cercadillo y Nieves Bustamante, o las voluntarias que cada día trabajan para lograr cumplir un sueño común: que este proyecto de investigación, liderado por Priscila Monteiro Kosaka, se pueda implantar en el sistema sanitario público.

Vicky Ferrazzano, Amelia Torres, Ita Oliver, Antonia Planells o Toñi Blázquez son las sonrisas tras las que se crean eventos, se divulga la causa que abanderan y se logran hitos como haber superado los 500.000 euros recaudados por esta ONG pitiusa. El calendario ya está a la venta en todos los supermercados de Grupo Eroski de las Pitiusas por un precio donativo de 6 euros, y con cuyas 3.000 unidades se espera superar la cifra recabada en 2022, que ascendió a 19.586 euros.

El Calendario solidario Elena Torres 2024 ha sido promovido por Grupo Eroski, y cuenta con el patrocinio de Sushi Take, Panadería Samos, Frutos Secos Ibiza Exquisite, Can Malacosta, Almendras Capo, Vinos Can Rich, Mr. Chippy, Gatzara, Peix Nostrum, Cafés Ibiza, Sa Feixa, Aceite Joan Benet y Exclusivas Miró.

Las fotografías de este almanaque son obra de Iris Solana y la ilustración de su portada de Ana Bailén.

El equipo de Eroski

Durante la rueda de prensa de presentación, que tuvo lugar ayer, el jefe de zona de Grupo Eroski en las Pitiusas, José Izquierdo, agradeció a todos los patrocinadores «que se hayan sumado un año más a esta causa para que el importe total recaudado con las donaciones de nuestros clientes sea íntegro para la Asociación, ya que, sin su apoyo, creatividad y participación, esto no sería posible». Izquierdo valoró también «el trabajo de todo el equipo de Grupo Eroski en Ibiza y en Formentera, que ya conocen muy bien este calendario, y cómo explican a nuestros clientes su verdadero valor para que nos quedemos sin unidades en seguida. Nuestros clientes siempre aportan su granito de arena a las causas importantes, como esta», valoró.

Por su parte la presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez, agradeció, un año más, que «Grupo Eroski, sus proveedores y todos sus clientes, colaboren con nuestro proyecto y nos ayuden a estar más cerca de un futuro sin cáncer». La presidenta de esta ONG pitiusa matizó que «este calendario es especial, porque sus protagonistas son las personas que desde el primer día han apoyado a nuestra Asociación».

Un calendario positivo

La fundadora de Imam Comunicación, Montse Monsalve, agencia que se ha encargado junto con Dándole Vueltas, del diseño, fotografías e idea original de este calendario, presentó el acto añadiendo: «Este año queríamos dar protagonismo a las personas que cada día hacen posible que la Asociación Elena Torres pueda seguir recaudando fondos con los que financiar el proyecto que abanderamos, pero también buscábamos recordar que la prevención es indispensable en varias etapas: en la detección temprana de la enfermedad y, por supuesto, en un estilo de vida sano y con una dieta Mediterránea». «En Ibiza tenemos una calidad de vida maravillosa, productores locales como los que apoyan este calendario, que dan vida a productos sanos, un clima estupendo que nos permite hacer deporte o caminar cualquier día del año, una calidad del aire muy buena, gracias a la baja contaminación, y unos paisajes increíbles. Todo eso era lo que queríamos plasmar en este calendario alegre, que rinde homenaje a nuestra tierra, a nuestras tradiciones, alimentos y costumbres», concluyó.