Las redes sociales son peligrosas, y a veces te pueden llevar a meterte en una situación comprometida. Esto es lo que le ha pasado a Paz Padilla, quien con toda la inocencia del mundo ha subido un vídeo a sus historias en Instagram que ha desvelado la identidad de la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre, una joven valenciana.

La humorista publicó la story sin tener en cuenta que el actor y su nueva pareja aparecían en actitud cariñosa, cuando todavía no habían hecho pública su relación. Tras el revuelo mediático que esta metedura de pata ha provocado, Padilla trataba de desentenderse de lo ocurrido: "A mí no me metáis en líos".

El vídeo fue grabado en Ubrique, un municipio de Cádiz al que Silvestre habría acudido acompañado de la valenciana. Junto a la nueva pareja aparecían otros rostros conocidos como el de Paula Echevarría y su novio, Miguel Torres, así como David Summers, quien fue líder de la banda de música Hombres G, o el coreógrafo Poty Castillo y la fundadora de la marca Tacha Beauty. Por último, evidentemente también estaba Paz Padilla.

Una captura de la historia publicada por Paz Padilla. INSTAGRAM

Quién es Rebeca Toribio

Rebeca Toribio es una valenciana de 29 años que a su corta edad ya ha conseguido formar parte de la lista Forbes de las personas menores de 30 años más influyentes, y es que la joven con tan solo 22 años fundó un exitoso restaurante de comida sostenible, Superchulo Madrid - Rainbow Food. Además ha escrito un libro 'Rainbow food', un libro de recetas en el que cuenta la historia de su negocio y muestra cómo presentar buenos platos basándose en valores sostenibles.

Cómo se conocieron Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio

Todo apunta a que Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio se conocieron en el Arenal Sound de Burriana. El actor se convirtió en trending toppic esa misma noche después de que él y la cantante y actriz argentina Lali Expósito bailaran y se besaran.

Al parecer, dos amigos se habrían conocido porque dos amigos en común de la nueva pareja les habrían presentado. En ese momento surgió la chispa, y se ha mantenido hasta ahora, ya que como han evidenciado los vídeos de Paz Padilla, ambos estuvieron juntos el pasado miércoles en la fiesta que organizó José Luis López en Cádiz.

Conexión con Ibiza

La joven es amiga de la actriz Barbara Hermosilla y su hermana, Samanta Hermosilla, con quien aparece en sus redes sociales en numerosas imágenes y habla de ellas como la familia que uno elige.

No es de extrañar que la pareja haya coincidido en algún momento en la isla, debido a las frecuentes visitas de Miguel Ángel Silvestre a Ibiza desde hace unos años.