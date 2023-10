Cristina de Middel lleva sus ‘Cartas al director’ al Canal de Isabel II de Madrid

Habla de la guerra, la violencia, las migraciones... temas recurrentes de la prensa tradicional. Y lo hace con esa mirada que cuestiona lo que ve a través del objetivo, con esa segunda lectura y ese juego sonrojante que pone ante el espectador lo que no quiero ver, pero de otra manera.

Cartas al director es el título de la nueva exposición de Cristina de Middel, comisariada por Semíramis González, que se ha inaugurado esta semana en la Sala del Canal de Isabel II de Madrid, donde permanecerá abierta hasta el 14 de enero. En ella recorre a través de algunas de sus instantáneas sus series más destacadas y también otras que no se han visto tanto de forma conjunta.

La fotógrafa alicantina, presidenta de la Agencia Magnum desde 2022, trabajó durante una década en fotoperiodismo -entre otros medios en Diario de Ibiza-, y en esta exposición realiza una transposición a la imagen del concepto de cartas al director de los diarios, en las que el lector podía expresar su opinión, queja, crítica o elogio sobre cualquier tema publicado. De la misma forma, De Middel deja abierta la puerta para que el público opine y extraiga sus propias conclusiones.

En la exposición, De Middel, Premio Nacional de Fotografía, muestra trabajos de algunos de los proyectos realizados a lo largo de su trayectoria, que se muestran por primera vez de manera amplia, como las series Vida y milagros de Paula P. (2009) o Gentlemen’s Club (2015 – 2023). También hay piezas de proyectos más actuales como Journey to the Center (2015 – 2022) o la nueva producción The Kabuler (2022), realizada junto a Lorenzo Meloni.

En esta serie, los dos fotógrafos de Magnun utilizan las secciones de una revista tradicional para ofrecer en imágenes una visión completa de Afganistán con una estructura editorial que evite que el público vuelva a caer en expectativas dramáticas.

Todas estas series, entre otras, abordan, además de la visión del Afganistán de los talibanes, el viaje migratorio a través de México para llegar al supuesto centro de la tierra (como en la novela de Verne) situado en Estados Unidos o la prostitución desde ángulos diversos, tanto desde el punto de vista de una prostituta, en Vida y milagros de Paula P., como del consumidor de esa prostitución, a muchoso de los cuales tuvo que pagar, como hacen ellos, para que accedieran a ser fotografiados para Gentlemen’s Club. Más allá del dramatismo de estas cuestiones, De Middel da una vuelta de tuerca y propone nuevas miradas sin juzgar, dejando que sea el público quien extraiga sus propias conclusiones.

El martes 17 de octubre se ha organizado un encuentro con Cristina de Middel y Semíramis González, que se realizará a través de la plataforma digital Zoom y que no será grabada ni estará disponible en ninguna plataforma digital.

Premio Comunidad Valenciana

La fotógrafa alicantina recibió otro premio ayer, que se une a los numerosos reconocimientos que atesora. En este caso, el galardón a la trayectoria profesional de los Premios Periodísticos Comunidad Valenciana. Este certamen, que organiza el sindicato CSIF, premió también el trabajo de Javier Ivànyez, en la categoría de de periodista revelación, y Gustavo Clemente, al que se le ha otorgado el reconocimiento de Periodista del Año, en esta decimocuarta edición de los premios.

La Tate Modern de Londres exhibe ‘Afronautas’

La fotógrafa alicantina participa también en una exposición colectiva que se exhibe en la Tate Modern de Londres. Y lo hace con su serie Afronautas, convertida en fotolibro en 2012.

A World in Common: Contemporary African Photography es el título de esta muestra, que se puede ver en este museo británico referente del arte contemporáneo hasta el 14 de enero. Reúne a más de una treintena de artistas de diferentes generaciones que abordan la fotografía, el cine o el audiovisual para reconstruir las diversas culturas y narrativas históricas de África a través de su propia creatividad y perspectiva, además de mirar al futuro imaginado.

Cristina de Middel publicó en 2012 su libro Afronautas, que fue aclamado por la crítica y con el que la artista fue nominada en 2013 para el premio de fotografía Deutsche Börse.

La Tate Modern adquirió esta serie entera en 2018, además de su proyecto Snap Fingers and Whistle, de 2013, y uno de sus primeros trabajos, Poly-Spam, de 2009.