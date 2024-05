Bob Gruen, fotógrafo de las leyendas del rock: "Me gustan las bandas que se comunican con el público"

Es extraño que habiéndose unido al movimiento hippie no hubiera visitado Eivissa en aquellos años.

Eivissa era un sitio para hippies que tenían dinero para viajar, yo era hippie en New York. Estuve en Woodstock, si eso cuenta.

¿Qué es lo que más le gustaba de John Lennon?

Su humor, era un chico muy gracioso, pasar el rato con John Lennon era estar riéndose todo el tiempo, siempre estaba haciendo chistes acerca de todo.

Como amigo de Lennon vivió la ruptura de los Beatles. ¿Cómo fue aquella experiencia?

Yo estaba cuando firmaron el contrato para poner fin a los Beatles. Estaba poniendo fin al contrato con Allen Klein (el manager) y separándose del resto de los Beatles. Estaba de muy buen humor porque durante muchos años estuvo peleando con asuntos legales. Era muy difícil estar siempre hablando con abogados y todo el dinero que recibía era para ellos. Hasta que hicieron el trato y recibieron mucho dinero, así que estaban muy, muy felices de que el asunto legal hubiera terminado. Ellos ya habían roto muchos años atrás.

¿Qué piensa sobre cómo ha sido tratada y criticada Yoko Ono?

Creo que después de 60 años la gente tiene que superarlo. Ha quedado bien claro. Todos los Beatles han dicho que Yoko no tuvo nada que ver con su ruptura. Eran adultos y sabían lo que querían hacer. Las críticas hacia Yoko son porque la gente no entiende su arte, no quieren entender su arte.

¿Qué queda del espíritu de irreverencia, excesos y rebeldía de las bandas y estrellas de rock que reflejan sus fotos?

Yo intento capturar un momento de libertad con mis fotos. Para mi el rock and roll habla de la libertad, de la libertad para expresar tus sentimientos de forma muy ruidosa en público. De ese momento cuando todo el mundo está gritando ‘Yey’ y nadie está pensando en pagar el alquiler. Intento capturar esos momentos y esos sentimientos.

¿Cómo era compartir backstage con las grandes bandas del rock?

En los 70 en los backstage había mucha diversión, la gente estaba bebiendo y demás. En los 80 los abogados empezaron a rondar y en los 90 era muy diferente porque la gente dejó de beber y los grupies traían a sus mujeres y a sus hijos; así que, depende de los años. Ahora son mucho más restrictivos porque la gente está más preocupada por su imagen, los abogados y la seguridad, pero antes eran mucho más divertidos y más abiertos.

Este sábado actúa en el festival de Eivissa Marky Ramone ¿Qué recuerda de Los Ramones?

Los Ramones eran geniales, recuerdo que la primera vez que los vi y tocaron 12 canciones en 8 minutos. Yo no sabía qué había pasado pero sabía que quería verlos de nuevo. Conocí a Marky antes de Los Ramones, creo que su primer grupo se llamaba Dust, que fue probablemente una de las primeras bandas de heavy metal, desconocida, pero una banda muy importante. Y tengo una foto de Dust en la exposición. Marky era un niño, con 20 años, es una antigua foto muy divertida. Marky es genial y el único de los Ramones originales que sigue en pie.

¿Con qué banda de rock se divirtió más?

Es difícil decir una porque me he divertido con mucha gente. Los New York Dolls eran muy divertidos, pero también con The Clash me divertí mucho, y más recientemente con Green Day, que tienen un fantástico sentido del humor y siempre se lo están pasando bien.

¿Alguna banda o estrella que le hubiera gustado fotografiar y no ha sido posible?

En mi vida siempre deseé conocer a Otis Redding, pero falleció antes de que pudiera conocerlo. Era un gran fan. Pero en las bandas actuales no tengo ningún interés particular, ya he hecho suficiente. Hay mucha gente joven cubriendo bandas jóvenes así que no ya no es mi trabajo.

El año pasado falleció Tina Turner, ¿cómo era su relación con ella?

Tina y yo éramos muy cercanos, nos conocimos en 1970, a ella le gustaron mis fotos y empecé a viajar con ellos. Hice muchos videotapes para ellos viajando, incluso de Tina en casa cocinando o por la tarde yendo de compras. Cuando Tina y Ike rompieron seguí siendo amigos de los dos y he visto varias veces a Ike en New York y en París. Y cuando la carrera de Tina despegó, la vi un par de veces en sus shows en grandes estadios. Era asombroso ver cómo Tina tenía éxito, ella lo merecía. Fue la artista y comunicadora más sorprendente. Mucha gente sale al escenario, hace su actuación y toca como si delante hubiera una pared. Tina salía, atravesaba ese muro y le hablaba al público. No empezaba el show hasta que el público le respondía. Hay muchas bandas que le hablan al público, como Green Day. Ese es el tipo de banda que me gusta, la que se comunica con la gente.n