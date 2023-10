El Robert de Niro de Ibiza: «Me la jugaron en ‘Got Talent’»

A Marc de Niro, nombre artístico de Marc Lloret, todavía le dura el disgusto después de su «mala experiencia» en el programa ‘Got Talent’, al que acudió el pasado sábado, 30 de septiembre, para imitar al popular actor Robert de Niro. «No iba a ganar», sólo a divertirse y a demostrar que tiene talento para imitar a la popular estrella de Hollywood, con la que guarda un gran parecido, pero se quedó con las ganas. A los pocos segundos de comenzar su actuación, para la que iba a contar con la ayuda de Santi Millán, Risto Mejide pulsó el botón rojo, luego le siguieron Paula Echeverría, Edurne y Florentino Fernández.

Cuando se le pregunta, Marc de Niro no lo esconde, llevarse los cuatro noes del jurado le sentó «fatal» y se fue «cabreado» del plató porque no le habían dado la oportunidad de mostrar su talento y porque nada había salido como esperaba. «Me la jugaron bien jugada», repite en un par de ocasiones. Su principal crítica «es la mala organización» el día del programa. «Tiempo antes de ir a Madrid a grabar el episodio, me habían pedido, primero, tres vídeos de lo que quería hacer y luego tres guiones sobre lo que iba a decir. Mi intención era interpretar tres famosas escenas de tres clásicos de Robert de Niro, ‘Taxi Driver’, ‘El cabo del miedo’ y ‘Una terapia peligrosa’, pero el día que me habían citado para actuar, la persona del programa con la que me había comunicado hasta entonces no estaba y el resto no tenía ni idea de lo que iba a hacer», lamenta.

La jornada de grabación ya empezó con mal pie, según cuenta: «Fui a Madrid a las ocho de la mañana y a las nueve de la noche todavía no me habían llamado para actuar, cuando mi vuelo de regreso a Ibiza era a las diez. Necesitaba a alguien que hiciera el papel de doctor y abogado y me dijeron que lo haría el presentador, pero cuando salí a escena y Santi Millán tenía que decir su frase se quedó parado sin decirme nada y Risto no me dio respiro, apretó enseguida el botón rojo». Lo que peor le supo es no haber tenido la oportunidad de interpretar la escena más mítica de Robert de Niro en ‘El cabo del miedo’, que llevaba tan bien ensayada y que es de las que mejor le salen. «Me fui enfadado y me negué a hacer la entrevista posterior y encima perdí el vuelo de regreso a Ibiza», continúa quejándose el doble de Robert de Niro, que considera ‘Got Talent’ la peor experiencia televisiva que ha tenido hasta el momento.

Desde que Lloret empezó a explotar su parecido con el conocido actor y se convirtió en Marc de Niro, ha participado en varios shows de televisión que, sin duda, le han dejado mejor sabor de boca que ‘Got Talent’, un concurso del que, confiesa, nunca había sido muy seguidor hasta que supo en los primeros meses de este año que le habían seleccionado.

Otras apariciones televisivas

El doble de Robert de Niro ha salido en programas tan conocidos como ‘First Dates’, presentado por Carlos Sobera, o en ‘El concurso del año’, conducido por Dani Martínez, del que guarda un grato recuerdo. «También hice una breve aparición en ‘Gran Hermano VIP’ y hace unos años salí en TV3 y en un programa de cámara oculta de la Rai 1, el principal canal de televisión de la Radiotelevisión Italiana », rememora.

Marc de Niro está en «una agencia de dobles de famosos en Madrid, Londres y Hamburgo» y se ha metido en la piel del famoso intérprete estadounidense en unas cuantas ocasiones, aunque, de momento, no ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona.

«Antes de la pandemia me salían muchos eventos por todas partes. He estado incluso en Los Ángeles, para trabajar en un acto de una famosa marca de coches», explica el barcelonés, que ha llegado incluso a hacer de Robert de Niro en la versión porno de ‘Los padres de ella’. En su currículum cinematográfico se incluye también su participación en el cortometraje ibicenco ‘Idò Mata’ls: una nova història de gàngsters pagesos’.

Como ha contado ya en otras ocasiones, en 2005 se percató de su similitud con De Niro cuando la gente comenzó a comentarle el parecido y a pedirle fotos. A partir de ahí empezó a ver sus películas una y otra vez para memorizar sus gestos y ademanes. Sin embargo, no fue hasta 2013 aproximadamente que empezó a imitarlo, protagonizando divertidas anécdotas como cuando en 2015, contratado por una tienda de ropa, se hizo pasar por el actor en el Festival de San Sebastián y algunas cadenas de televisión le confundieron con el De Niro auténtico.