Una veintena de madres de Badajoz denuncian el "desnudo" de sus hijas con Inteligencia Artificial

"Es tan realista que lo primero que he pensado al verlo ha sido 'qué has hecho'". Son las palabras a este periódico de Miriam Al Adib, la ginecóloga almendralejense (Badajoz) que ha denunciado este domingo en sus redes sociales el robo de imágenes de menores de edad de la localidad para manipularlas con Inteligencia Artificial y simular que estas niñas están desnudas: "La imagen es súper realista y, además de viralizarse entre ellos, las pueden haber subido a sitios de internet tipo 'Onlyfans', cuenta a este periódico.

Al Adib volvía esta tarde a su casa después de un viaje cuando una de sus hijas, de 14 años, le ha mostrado la imagen y le ha contado lo que está pasando. Además, otra de sus niñas, de 17, no ha visto su fotografía pero le han dicho que de ella también circula: "Cuando he visto esto lo he tenido muy claro y he cogido el micrófono que son las redes sociales para denunciarlo", dice.

Según Al Adib, por el momento, hay una veintena de madres cuyas hijas han sido víctimas de este delito, y, cree que "va a ir a más": "Desde que he subido el vídeo, me están llegando mensajes de más madres. Al parecer, esto lleva al menos desde julio y algunas niñas lo están pasando muy mal. Algunas madres ya han denunciado a la Policía Nacional y yo aún no he tenido tiempo", explica, "pero quería hacer el vídeo para que las chicas vieran que no están solas, que no se tienen que avergonzar de nada, que los que se tienen que avergonzar y esconder son los que han hecho esto", dice.

La ginecóloga y divulgadora narra que, según su información, todo esto nace de un Whatsapp grupal de chicos de diferentes colegios en el que "empiezan a meter a gente": "Lo ven como una gracia y mucha gente de esas edades lo ha estado compartiendo. Por eso mi mensaje es para que sepan los niños que esto que han hecho no es gratis y las niñas también que sepan que están protegidas", afirma. También explica que las imágenes no solo se han viralizado en la capital de Tierra de Barros sino que también se han extendido por otras localidades cercanas.

Al Adib ha querido también dar una lección: "Tenemos que enseñarles ahora a ellas que no se tienen que callar ni avergonzar, porque luego de mayores, ¿qué pasa? ¿van a callar también ante situaciones de maltrato? Y ellos que vean la gravedad de lo que han hecho". "Nosotras tenemos que ser un bloque, estar cohesionadas ante los abusos y sentirnos fuertes. Que sepamos que yo no tengo que pagar, porque yo soy la víctima", subraya.

Aquí el vídeo con el que ha denunciado el caso:

Por otro lado y a pesar del maltrago, Al Adib reseña la única parte positiva: "Me ha sorprendido para bien que el vídeo se está compartiendo mucho y por chicos de estas edades, no me lo esperaba. No todo está perdido con los jóvenes", sentencia.