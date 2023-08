La vida en plástico es fantástica: se disparan las ventas de muñecas Barbie

Desde la aparición de los tonos de rosa brillantes de Barbieland en la gran pantalla, en las jugueterías cada vez es más frecuente escuchar esta pregunta: "¿Tenéis Barbies?". Pese a la efectividad de una de las campañas de marketing más ambiciosas en años, Mattel, la empresa fabricante de la muñeca más célebre de la historia, no remonta las pérdidas de más de setenta millones de euros con los que cerró el primer semestre de 2023. Unos resultados que, desde luego, no afectan a las jugueterías locales.

"Desde que se estrenó la película no habíamos notado un aumento tan grande de las ventas de todos los productos Barbie", aseguran desde Juguetilandia. La irrupción en el mercado de otras muñecas más llamativas para los pequeños o la creciente popularidad de los videojuegos y juegetes electrónicos podría ser la explicación del paso de Barbie a un segundo plano. No obstante, la obra de Gerwig parece haber dotado de un discurso renovado a todo su universo y demostrado así el triunfo atemporal de un buena idea surgida a tiempo. "Sobre todo, nos preguntan por las muñecas específicas de la película, con sus trajes y accesorios, pero no las tenemos así que, al final, se acaban llevando otra diferente", reconocen en Juguettos, donde estiman un aumento de hasta el cuarenta por ciento en este producto.

Un universo más allá de las estanterías

Además de las reproducciones plastificadas de los personajes interpretados por Margot Robbie y Ryan Gosling, lo más demandado es la Barbie Color Reveal. Se trata de un recipiente cilíndrico donde se incluyen bolsas sorpresa con los accesorios y la muñeca, cubierta de una especie de pintura, que se debe meter en agua para descubir el modelo. También cobran fuerza las Barbies con profesiones: doctora, fotógrafa de mascotas, chef, fashionista, cantante o pintora, entre muchas otras. Quienes más preguntan por ellas son los padres o los abuelos "y no es porque deban hacer un regalo, sino porque las niñas, sencillamente, las piden sin parar", inciden tras el mostrador de Juguetes Carrión, cuyo escaparate se ha convertido en un reflejo de ese universo de posibilidades donde perviven los sueños de infancia, en tono rosa.

Este color, tradicionalmente asociado a lo hiperfemenino, también ha dado el salto a la moda y a la decoración por el estallido del fenómeno "plastificado". La diferencia es que esta vez no sólo apela a las mujeres. "También vienen niños preguntando por los Ken después de haber visto la película", apuntan en Juguettos. Cabe preguntarse entonces si el guión de la gran pantalla ha producido cambios en el modo con el que los pequeños se relacionan con estos juguetes, si el concepto feminista con el que nació aquella rubia independiene en los 50 --por primera vez las niñas encontraron un referente con otras aspiraciones más allá de ser madre -- ha logrado una relectura más contemporánea ("¿Por qué no te planteas quién eres y qué quieres realmente?", le pregunta Barbie a Ken en la película, como si Mattel incidiese en la autoparodia: el muñeco Ken nunca ha tenido sentido en el juego, de no ser por Barbie). Al menos, las ventas reflejan que el universo rosa se está extendiendo más allá de las estanterías de una habitación infantil.

El fenómeno del coleccionismo

Este es un aspecto muy evidente para coleccionistas como María Quiñones, farmacéutica y coleccionista de la muñeca en sus ratos libres. Un hobbie "precisamente no barato", asegura, sobre todo "cuando se trata de modelos más antigüos y de edición limitada", pero "muy gratificante, ya que no solo supone admirar objetos, sino tener contigo pedazos de la historia, de nuestra historia como sociedad por la manera tan cambiante de relacionarnos con el juego", añade a este diario. Muchos de ellos los ha adquirido en Barbies El Cascanueces, única tienda especializada en Córdoba. No le importa reconocer que se ha gastado más de cuatrocientos euros en la última colección de Mattel inspirada en los personajes de la película y sus accesorios. "También es una manera de mantener vivos mis recuerdos de infancia", añade. Está claro. Vivir ‘en plástico’ vuelve a ser ‘fantástico’.