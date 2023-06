"No me quedan ni lágrimas para llorar". Así de cruda se muestra Helena S., que será desahuciada este miércoles de la vivienda donde ha vivido hasta ahora en Alicante con su marido y sus dos hijos, de 6 años y 4 meses. La solución que le ofrecen las autoridades: un hostal durante una noche. Después de eso, nada.

Esta joven de Alicante perdió su empleo hace unos meses, cuando estaba embarazada. Su pareja, actualmente en lista de espera para una operación de tobillo, tampoco tiene trabajo, por lo que no pudieron hacer frente a los 400 euros mensuales que pagaban por un piso en el barrio Juan XXIII.

Ahora, una sentencia judicial les obliga a abandonar la vivienda, sin embargo no tienen dónde ir. "Mañana a las 10:45 nos echan, pero ni el Ayuntamiento ni la Generalitat nos dan soluciones". Helena argumenta, tras reunirse este martes con representantes de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que se les ha comunicado "que no hay viviendas disponibles", dado que las que se encuentran libres "están para reparar". Pese a que ella y su familia se han comprometido a asumir las reparaciones que sean necesarias, han salido del EVha con las manos vacías.

Por otro lado, el Ayuntamiento tampoco ha sido capaz de ofrecerles una solución a largo plazo. El Consistorio alicantino, que dispone de varias viviendas abandonadas en la zona norte de Alicante, ha facilitado a Helena y su familia una noche de alojamiento en un hostal. Pasado este plazo, que inicialmente iba a ser de 15 días pero que se ha reducido por falta de disponibilidad, deberán buscar un techo en otra parte y por sus propios medios, ahora casi inexistentes.

Una situación de extrema necesidad que se produce pese a que cuentan con un informe, emitido por el Ayuntamiento, que acredita sus circunstancias de emergencia habitacional. Un documento imprescindible para poder acceder a determinadas medidas que en el caso de Helena se ha quedado en papel mojado: "No sé lo que va a pasar con nosotros".

El problema, además, podría agravarse de no encontrar un techo: "Mi asistenta social me dijo que si no hay solución habitacional los niños tendrán que ir a un centro de menores".

Protestas

El caso de Helena y su familia ha llevado a una treintena de personas a manifestarse frente a la EVha para tratar de forzar una solución que impida el desahucio previsto para este miércoles.

Convocadas por el Sindicato de Barrio de Carolinas, han mostrado varias pancartas y carteles al grito de "Tener un techo es un derecho" o "Ni gente sin casa, ni casas sin gente".

Javier González, portavoz del colectivo, ha señalado que "estamos aquí para exigir el cumplimiento de la ley de la Generalitat" por la que las administraciones públicas "deben facilitar una solución habitacional a quienes se encuentren en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad". Sin embargo, pese a presentar esta documentación en la EVha, sostiene que "nos dicen que no hay viviendas o no están en condiciones". Una excusa que, para González, "no vale para siempre" porque hay personas "que llevan meses esperando".

La convocatoria del Sindicato de Barrio de Carolinas ha sido respaldada por el concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, el único representante de la Corporación que ha acudido a la cita. Copé ha afirmado que "las administraciones tienen que estar al servicio de las personas que lo necesitan, en este caso con informes de emergencia".

El portavoz de EU lamenta que familias como la de Helena "siguen sin tener un recurso habitacional para poder atender las necesidades que tienen", por lo que reclama respuestas urgentes a nivel político para este problema.