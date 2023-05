Casi 200.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza en las islas

Así lo confirmó ayer la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) en la presentación de su informe sobre el Estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas, en el que destacó la «mejora» de todos los indicadores a nivel estatal e incluso a nivel de renta, ya que se han superado los niveles de la crisis de 2008.

En el caso de Balears, el número de personas en riesgo de pobreza severa ha pasado del 9,2% en 2021 al 8,4% el año pasado, lo que supone de hecho que 9.999 personas hayan abandonado esta situación de extrema vulnerabilidad.

Renta media: 12.451 EUROS

La autonomía en la que más sube, un 11%

Balears es la autonomía que ha visto incrementada en mayor proporción su renta media por persona para el año 2022. Con un crecimiento del 11% frente a la de 2021 (11.235 euros) su renta media se sitúa en 12.451 euros, 1.216 más que en el ejercicio precedente. A pesar de que esta subida porcentual es la más alta del país, la renta media balear continúa por debajo de la media nacional.





Vacaciones e imprevistos

Un 33% no puede evadirse dos semanas

Mejora también levemente el porcentaje de los baleares que no pueden permitirse disfrutar de dos semanas de vacaciones: si en 2021 no podían cogérselas más de uno de cada tres residentes (35%) el ejercicio pasado se redujo hasta el 33%. La llegada de gastos imprevistos y la imposibilidad de afrontarlos también crece en las islas desde el 30,9% de la población que no podía hacerlo en 2021 hasta el 36,4% del año pasado.





Tasa Arope

La Covid-19 impide cumplir los objetivos

La tasa Arope incluye dentro de la población de riesgo de pobreza también a los que padecen privación material o desempleo. En cuanto al cumplimiento de lo comprometido por Balears con la Agenda 2030, se desvía en unas 34.000 personas. El año pasado había 263.483 personas en esa situación cuando debía haber 229.670. No obstante, hasta que llegó la pandemia, cumplía los objetivos acordados.