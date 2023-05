Esther de Bustamente cuenta con una trayectoria de 20 años en el sector de la estética dental. Durante este tiempo ha mantenido siempre su filosofía de trabajo, en la que la calidad está por encima de todo y persigue que la experiencia del paciente sea lo más grata posible.

Licenciada en Odontología y Máster Universitario en Odontología Estética, entre otros logros académicos nacionales e internacionales, la doctora Esther de Bustamante cuenta con una trayectoria de 20 años en el sector de la estética dental. Es fundadora y directora médica de la Clínica Dra. Esther de Bustamante. Desde sus inicios, trabaja bajo el concepto de «arquitectura de la sonrisa». Es una gran defensora del trato personalizado a los pacientes y de la excelencia en el trabajo.

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional?

El haber entendido y ejercido siempre mi profesión desde el concepto de ‘la belleza de la sonrisa’, abogando por el lujo de sonreír y hacerlo de una manera sana y bonita. Una filosofía de trabajo que he mantenido durante toda mi carrera y que ha sido un pilar fundamental de los pasos que he ido dando durante estos años.

¿Cómo combina el papel de doctora y de empresaria?

Es cierto que son dos trabajos muy diferentes entre sí. La clínica ha crecido y evolucionado mucho en estos últimos años y eso conlleva una demanda de gestión importante. La semana la estructuro con días que dedico a la atención de mis pacientes y otros para la dirección del centro, suelo tener semanas muy intensas, pero cuento con un gran equipo en el que puedo delegar tareas que liberan un poco mi agenda.

EWOMAN Martes 9 de mayo Programa 18:30 horas. Recepción en elClubDiario de Ibiza 19:00 h. Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza 19:05 h. Apertura. Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social del Consell de Eivissa. 19:10 h. Bienvenida por parte de CAMBYO. 19:15 h. ‘El arte de reinventarse’. Lorena García, ldirectora de Andares&Co. 19:30 h. ‘Sin miedo al cambio’. Marta Guitián, directora del centro de Empresas de Eivissa y Formentera de CaixaBank. 19:45 h. ‘Arquitecta de sonrisas’.Esther de Bustamante, Clínica Dental Dra. Esther de Bustamante. 20:00 h. Sesión de coaching con los asistentes a cargo de CAMBYO. 20:30 h. Fin de eWoman, networking y cóctel.

¿Qué le animó a establecer su propia clínica?

Siempre he sido una personalidad muy independiente y creativa, soy una amante del diseño y tengo una filosofía de trabajo particular que quería expresar. A pesar de que cuando di el paso se produjo un auténtico boom de las clínicas dentales en Ibiza, quise arriesgarme y apostar por un nuevo concepto que en aquel momento no existía en la isla y que nos diferencia del resto.

¿Qué les diría a las jóvenes que dudan sobre si estudiar o no una carrera?

Para mí la cultura, el conocimiento y la formación académica son muy importantes. Es cierto que hoy en día hay salidas profesionales que pueden resultar atractivas y rentables en un principio, pero el bagaje cultural de la universidad es irremplazable. Además, personalmente fueron años y experiencias maravillosas que recuerdo con cariño y que recomendaría vivir sin duda.

¿Qué es lo que más le ha costado hasta llegar dónde está?

Mantener siempre mi filosofía de trabajo, en el que la calidad está por encima de todo, ha sido difícil con la apertura de tantas clínicas low cost, con un concepto de mucha cantidad y poca calidad que ha desprestigiado muchísimo a la profesión. Se generó un erróneo concepto sobre calidad y precio que ha causado problemas a la profesión. Afortunadamente cada vez hay más personas que abogan por la calidad.

¿Qué tiene de especial su clínica?

Es un centro odontológico especializado en la alta estética dental. Fue el primer centro en Ibiza dedicado a esta especialidad. Hemos diseñado un protocolo de trabajo, ejecutado por especialistas internacionales del más alto nivel, para que la experiencia del paciente sea lo más grata posible. Para ello hemos creado un espacio elegante y atractivo donde el paciente se siente bien nada más entrar.

¿Qué características debe tener una emprendedora?

Hay que tener un carácter decidido, atrevido y pensar en grande. También, tener muy claros los objetivos, formarse muy bien y no tener miedo al fracaso.

¿Cuándo estaba estudiando, se imaginaba hasta dónde iba a llegar?

No, además primero empecé Económicas y decidí cambiar a Odontología. Nada más terminar, me ofrecieron una plaza en la sanidad pública en la que ejercí dos años y que abandoné para empezar mi trayectoria en la odontología privada. Han sido años de mucho trabajo, de esfuerzo y estudio, pero ver este último año los reconocimientos recibidos y la satisfacción de mi equipo me hacen sentir muy agradecida.

¿Qué es lo más complicado y lo más gratificante de su especialidad?

Complicado es casi todo. La odontología es una profesión técnicamente muy compleja, que requiere de una formación continuada constante y de una gran destreza. Es una profesión que no siempre está valorada y reconocida, pero esto queda en segundo plano cuando rehabilitas la sonrisa de un paciente que ha sufrido o que le generaba inseguridad. La forma en la que se miran al espejo al terminar el tratamiento y sonríe, es mi mayor recompensa.

Con qué mensaje le gustaría que se quedaran quienes asistan a eWoman Ibiza?

Me gustaría que se quedaran con un mensaje positivo que les haga pensar siempre en grande, y que les recuerde que no deben ponerse más límites que los que ellos elijan. Creo que somos capaces de conseguir aquello que nos propongamos y cuando pongamos ganas, trabajo, y sobre todo, pasión.