Lorena García Piña licenciada en Comunicación, trabajó durante más de 15 años en Televisa, la televisión más grande de México. Actualmente es directora de Andares & Co y facilitadora de disciplina positiva.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

Mi carrera se inició en televisión, en áreas de producción, marketing, organización de eventos y creación de contenidos a nivel internacional. En el 2016, tras la llegada de mi primer hijo decidí reinventarme y la vida me llevó al mundo infantil, especializándome en el desarrollo y crianza infantil a través del juego. Obtuve la certificación de facilitadora de disciplina positiva en familia y primera infancia. He fundado el centro Andares&Co, enfocado a acompañar cada etapa por las que pasan los niños en la primera infancia, a través del juego y el acompañamiento a las familias. Tras estos casi siete años me di cuenta de que había una gran necesidad de recursos para la crianza y por eso creé el videopodcast ‘Recalculando la Ruta’, en el que hablamos de temas relacionados con la maternidad, paternidad, niños y adolescencia.

¿Por qué decidió cambiar de sector?

Cuando nació mi primer hijo empecé a replantearme mi vida, ya que el ritmo de vida y trabajo no era compatible con ser mamá, tenía un buen puesto, me gustaba lo que hacía, y como a muchas mujeres, me había costado mucho esfuerzo llegar allí. Poco después de nacer mi bebé, cerraron las oficinas. A la vez, en los primeros meses de maternidad me di cuenta de que había mucha necesidad de un acompañamiento con alguien profesional, que supiera lo que sucedía en cada etapa. Así llegué a lo que era antes Andares donde estaban todas esas respuestas y pensé: este es mi camino y lo tengo que tomar.

¿Qué ha sido lo más complicado de su aventura empresarial en un sector que no tenía nada que ver con su formación?

La falta de conocimiento del sector y del contenido, aunque tuve una formación, no tenía los cimientos, no sabía por dónde empezar a moverme, cómo comunicar, qué puertas tocar, no conocía a nadie. Además, venía de una empresa grande que cuando pedía una cosa, tenía un equipo que lo hacía, se pedía presupuesto y se aceptaba, cuando es tu negocio y tu dinero, te das cuenta de que ya no es tan fácil.

¿Qué es lo más gratificante?

Ver felices a los clientes. He aprendido mucho al dirigir una empresa donde el valor humano es lo más importante porque estamos hablando de bebés y niños, lo más preciado para una familia.

Antes de lanzarse a un nuevo proyecto, ¿qué hay que tener en cuenta?

Lo más importante, es que tú sepas dar el servicio u ofrecer el producto y que conozcas cada detalle. Aunque tengas un equipo, que seas tú la cabeza, la que implemente nuevas ideas. Nadie va a atender ni entender el negocio como tú, por ello el contacto comercial lo debes hacer tú, porque serás la única que darás un servicio que hará que el negocio sea distinto.

¿Qué características tiene que tener una emprendedora?

Tiene que ser buen líder, saber guiar a las personas, acompañarlas en su aprendizaje y confiar en tu equipo. También, tener una visión positiva de las cosas, aunque hay días que no salen como uno quiere, reponerse, y aprender de los fallos, ser receptiva a los cambios y atreverse a hacer cosas nuevas siempre es importante.

¿Cree que para las mujeres es difícil conciliar la maternidad con un puesto de alta dirección?

Sinceramente creo que sí. Gracias a mi camino en Andares puedo decir que mi teoría la podría confirmar al 100%. Algunas de mis clientes son madres con altos cargos y al final dejaban de ir porque no podían conciliar. Bebés en las guarderías de ocho a seis o siete de la tarde... Como mujeres tenemos el derecho de desarrollarnos profesionalmente, pero nuestros hijos los primeros años de vida dependen de la figura materna.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran quienes asistirán a eWoman Ibiza?

Que cuando tienes un sueño, eres la única que lo puede hacer realidad. Dejo una reflexión: ¿te ves 10 años haciendo lo que haces? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Si es no, es el momento de replantearte el cambio.