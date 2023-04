El Fondo de Sostenibilidad Six Senses Ibiza financiará ocho proyectos de carácter medioambiental a través de su anualidad 2023. Los proyectos destinatarios de las ayudas fueron anunciados por Marta Cardoso, Directora Regional de Sostenibilidad de Six Senses, en un acto celebrado esta semana en Six Senses Ibiza.

