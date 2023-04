El Fondo Sostenibilidad Six Senses Ibiza financiará ocho proyectos de carácter medioambiental a través de su anualidad 2023, según explican en una nota de prensa. Los proyectos destinatarios de las ayudas fueron anunciados por Marta Cardoso, Directora Regional de Sostenibilidad de Six Senses, en un acto celebrado en Six Senses Ibiza.

Las proyectos y organizaciones seleccionados en la segunda anualidad del Fondo de Sostenibilidad Six Senses Ibiza son: Ibiza Produce, Alianza por el agua de Ibiza y Formentera, Asociación Vellmari, Regenerastudio, APNEEF y Pachamama Beach, además de dos proyectos de continuidad: IbizaPreservation y Can Hog. “Es una gran satisfacción para nosotros continuar colaborando con personas y organizaciones comprometidas con la conservación de los espacios naturales de la isla, cuya dedicación e ideas son fundamentales para un presente y un futuro más sostenible. Entre todos, con convicción y compromiso, podremos continuar avanzando en la dirección correcta: preservar nuestro entorno, adoptar hábitos sostenibles, lograr una mayor concienciación social, fomentar la innovación para encontrar soluciones alternativas sostenibles... En definitiva, hacer de Ibiza un lugar mejor para vivir en armonía con la naturaleza”, ha explicado Marta Cardoso.