Mariana Salinas, responsable de Sadhana Works: «Meditar es como ducharse, hay que hacerlo cada día»

¿Qué es la vida consciente?

Es el resumen del gran trabajo de Deepak Chopra los últimos 40 años. Es cómo está en tus manos tener las herramientas necesarias para vivir una vida plena en salud física, emocional y mental.

¿Cuándo le conoció?

Fue a través de mi madre, que era maestra de kundalini yoga. En 1995 ella empezó a escuchar sus conferencias en casetes y dos años después acudimos a una de sus conferencias presenciales. Me fascinó su capacidad de combinar el pensamiento, la reflexión, con la llamada constante a la práctica de yoga y meditación, una unión para mí muy afortunada.

Su objetivo es unir la ciencia occidental y la filosofía oriental.

En esa combinación se basa su trayectoria, muy valiosa para los occidentales, que necesitamos tanta explicación y aproximación científica. Unas veces ha tenido gran reconocimiento por parte del ámbito científico, y otras ha sido muy criticado. Creo que su apuesta ha sido muy valiente y consistente porque realmente ve que hay una correlación entre ambos mundos y quiere ofrecer una traducción de los Vedas de la filosofía hindú con un lenguaje occidental a través de la ciencia.

¿Es el único camino?

No es el único, aunque sí uno muy relevante y vinculado a esa necesidad ontológica de los seres humanos de tratar de explicarnos nuestra existencia y el sentido de trascendencia. Lo fascinante de la filosofía oriental es que ofrece poder llegar a una experiencia de trascendencia a través de una práctica personal.

¿A qué llama trascendencia?

A entender que tu vida no está limitada a una serie de funciones, sino que puedes llegar a alcanzar un estado de conexión con algo más grande. No tiene por qué ser una vinculación espiritual, sino que tu vida puede conectar con los demás a través del servicio, la enseñanza, el trabajo, la ayuda que ofreces. No se trata de tener una fundación con la que auxiliar a miles de personas, sino que la trascendencia está en que todos los días puedas ‘tocar’ a la gente de forma especial. Otro de mis maestros de meditación decía: «Estamos aquí para que nuestra presencia sirva a alguien como medicina». Para ello es necesario tener una buena actitud mental, buena energía, y eso requiere la práctica de la meditación.

¿Por qué?

Meditar nos limpia la mente. Es como ducharse, que limpia el cuerpo, y hay que hacerlo todos los días. Por la mañana tenemos que darnos una ducha mental, aunque solo sea de cinco o diez minutos, y por la noche, antes de acostarnos, igual. Es un ejercicio para dejar ir el día. También sirve hacer un mantra o una lista de gratitud. Así el cerebro realiza una pausa para reorganizar todo nuestro sistema de conexiones neuronales, el de alarma, el de reacción al estrés, el que siempre está hipervigilante.Deepak Chopra es el pionero de la medicina integrativa, que une cuerpo y mente.

¿Por qué no se ha extendido más?

No me siento capacitada para responder, lo tendrían que decir los médicos. Hay hospitales que están haciendo un gran esfuerzo en introducir ciertas prácticas en sus pacientes, pero se necesitan medios y formación. La ciencia es un enorme apoyo al demostrar cada vez más los efectos reales que tienen en el cuerpo este tipo de prácticas, como por ejemplo que los patrones de alimentación están muy vinculados al cerebro o que la respiración interviene en detener el deterioro de patologías degenerativas.El yoga se está generalizando.

¿Es porque estamos integrando la filosofía oriental?

Algo contribuye, pero todavía creemos que es una práctica que realizas en la esterilla y después continúas con tu vida neurótica de siempre y no es así. Aún no lo hemos integrado como un estilo de vida consciente.

Pero también se habla mucho del slow living y la industria del bienestar. ¿La vida acelerada ha encendido las alarmas?

Nos venden que el slow living es la solución a todos nuestros problemas, pero la vida pausada solo puede cumplirla una minoría de ricos con tiempo libre y eso aumenta la frustración. Nuestro actual ritmo de vida no va a desacelerarse y no vendrá nadie a decir: Paren, que los humanos necesitan respirar. Mi consejo frente a esto es smart living.