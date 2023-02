Los periodistas protagonizan el II Campus Desobediente

El próximo viernes arrancará el segundo Campus Desobediente de la asociación ibicenca Mal del Cap bajo el lema ‘Comunicación Disidente’. Mal del Cap busca profundizar en la necesidad de contar con voces críticas en el mundo del periodismo y de potenciar un público crítico con los medios de comunicación. Para ello, Mal del Cap contará con seis periodistas y una comunicadora cuya trayectoria ha estado marcada por un posicionamiento crítico y transformador. Habrá dos mesas redondas, que tendrán lugar los días 17 y 18 de febrero en el edificio polivalente de Cas Serres.

Así, en la tarde del viernes, el Campus comenzará a las 19 horas con la charla ‘Ciberperiodismo insumiso’ a cargo de Ezaitz Cancela, periodista que investiga las transformaciones estructurales del capitalismo, sus expresiones culturales y la posición de Europa en el mundo, y cuyos artículos aparecen regularmente en medios como El Salto o La Marea.

En su charla, Cancela explicará cuál ha sido la influencia de las tecnologías digitales en el periodismo durante la última década, especialmente el rol de empresas como Google y Facebook, y sobre cómo utilizar las tecnologías de manera distinta a poner noticias falsas en circulación para recuperar la democracia.

Cancela explicará cuál ha sido la influencia de las tecnologías digitales en el periodismo durante la última década

La segunda ponente será Laura Galaup, periodista especializada en temas sociales, y premio APM a la periodista especializada en Madrid 2020, que actualmente trabaja en elDiario.es. En su intervención, titulada ‘Cobertura de la Alt-Rigth en España’, Galaup contará su experiencia cubriendo la irrupción de la extrema derecha tras seguir la llegada de Vox al Congreso. Abordará también las influencias de los movimientos ultracatólicos en las agendas de estas formaciones y las conexiones con otros partidos internacionales.

El último ponente del viernes será José Antonio Bautista, periodista de investigación especializado en migraciones, crimen organizado y corrupción. Actualmente compagina su trabajo para la Fundación porCausa –donde coordina un equipo que investiga los entresijos de la Industria del Control Migratorio– y para el diario The New York Times. En su charla, titulada ‘Periodistas not welcome’, tratará temas como las amenazas al periodismo desde las instituciones públicas, la opacidad en auge y la precariedad.