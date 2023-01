«Las mujeres tenemos más cojones para decir ‘no sé’»

La directora de ‘El agua’, Elena López Riera, y la de ‘Alcarràs’, Carla Simón, han mantenido un encuentro en los cines Lys de València para conversar sobre sus películas, rememorar sus inicios como cineastas y hablar de los aspectos comunes de sus filmografías, tan arraigadas al lugar de origen de ambas directoras, y del papel de las mujeres en sus historias.

Sobre la dicotomía entre amar y odiar el lugar del que eres y al que vuelves para trabajar, López Riera, que ha situado ‘El agua’, su primer largometraje, en Orihuela, su ciudad natal, admitió que «es complejo contar las cosas desde dentro». «Esperar la legitimación de las personas que has filmado es muy peligroso -aseguró-, lo importante es abordar la complejidad de lo filmado. Además, no hace falta irte de tu pueblo para sentirte desarraigado, te puedes sentir desarraigado de tu propia casa, es algo que me emociona mucho de ‘Alcarràs’, el exilio interior».

«En ‘Alcarràs’ era muy importante retratar este sitio y la idea era contar que las mujeres en el campo tienen mucho peso, ayudan al marido, aguantan emocionalmente todo y asimismo dar un poco de esperanza con la generación nueva», añadió Simón. «A veces siento que somos nosotras, las mujeres, las que tenemos la responsabilidad de dar una respuesta, es un peso muy grande y a mí me ayuda que se compartan las dudas -expresó López Riera-. Creo que es importante no parecer que tenemos las cosas claras».

En este sentido, la periodista Pepa Blanes, que moderó el encuentro, planteó cómo ‘El agua’ habla de esa «mala fama» de algunas mujeres que se va heredando por vía familiar. «Siempre se escucha la frase “la hija es igual que la madre”. Creo que es muy interesante que estas mujeres -Luna y Bárbara Lennie- a través de ‘El agua’ pasan a ser heroínas». «Hay estigmas que se heredan y así se organiza la sociedad -respondió la directora-. Estas mujeres a veces son odiosas y otras no, tienen sus grises, son complejos, es lo importante de un personaje».

Tanto ‘El agua’ como ‘Alcarràs’ -que cuentan con varias nominaciones para los Goya de este año- cuentan con interpretes no profesionales en algunos de sus papeles principales. Actores y actrices que, como señaló Blanes, no habían actuado nunca pero que tienen una experiencia relacionada con la historia y el espacio.

«El proceso de casting fue muy paralelo, nos contábamos nuestros progresos -recordó Simón-. En mi caso, quería respetar el catalán que se habla en la zona de Alcarràs, y no hay muchos actores que lo hablen. No quería que alguien forzara o imitara ese idioma». Asimismo, destacó que «un agricultor es un agricultor» y que «eso no se puede imitar, las manos, la planta. Las mujeres fueron los personajes más difíciles de encontrar».

«Durante el casting se pasaban cinco minutos pidiendo perdón por estar ahí, cinco minutos míos animándolas y era muy complicado que se lanzaran. A ellos les daba igual qué hacer y ellas tenían miedo a hacerlo mal. A través de la peli, las actrices escogidas aprendieron a delegar, a dejar a los niños con los padres y se sentían legitimadas a hacerlo porque estaban haciendo una peli y, después, promocionándola», añadió la realizadora de Alcarràs.

«Muchas mujeres venían al casting a contarnos cosas, su vida, y el guion se ha nutrido mucho a través de las historias de estas mujeres -relató después López Riera-. Te das cuenta de la cantidad ingente de malos tratos que hay no confesados. Contaban cosas tan intimas que me hizo pensar lo poco que se les preguntaba a estas mujeres. ¿Nosotros solo preguntábamos “qué deseas?”».

Otro de los temas planteados por la moderadora a Elena López Riera y Carla Simón fue el del cambio de dinámica en los rodajes cuando los equipos tienen al frente a mujeres jóvenes como ellas. «Durante la primera semana de rodaje todo el mundo piensa que no tengo ni idea de lo que hago -reconoció la directora de ‘Alcarràs’-. Antes eso no me gustaba, pero ahora me lo paso bien. La introducción de la duda en los rodajes tiene que ver con la introducción de la mujer en la dirección. Tenemos más cojones para decir “no lo sé”».

El encuentro terminó con las dos cineastas reflexionando sobre las nominaciones, los premios y cómo son un foco de ansiedad y de tensión. «Solo hablamos de los éxitos, no se habla del miedo, de la incertidumbre, un poco como en Instagram», lamentó López Riera. «Hay que tener fuerza emocional y aprender a gestionar las expectativas de uno mismo», añadió Simón.

La comedia española triunfa en los Óscar con los cortometrajes

Beatriz de Silva, Álvaro Carmona, Santiago Requejo y José Pozo optan al premio

Los cuatros directores de cortometrajes españoles, que optan a entrar el próximo 24 de enero a las nominaciones de los Óscar a mejor corto de ficción, lamentaron en un encuentro celebrado en la Academia de Cine que la comedia sea un género «denostado» en España, donde «se aprecia más el arte en género más dramáticos», según la directora de «Tula», Beatriz de Silva. En el encuentro también participaron José Pozo, director del corto «Plastic Killer», Álvaro Carmona de «El tratamiento» y Santiago Requejo por «Votamos». Al respecto, Requejo reconoció que la actualidad marca que «la gente busque reírse» y ha elogiado que los cuatro títulos «tienen esos momentos de liberación». Sin embargo, Carmona no compartió que la comedia esté «denostada» en España y defendió que estos cortos han triunfado porque «son comedias que plantean temas que son interesantes». «La comedia moderna no solo se basa en hacer reir. Creo que los géneros se van fundiendo unos con otros», subrayó. Esta afirmación fue compartida por José Pozo, que también destacó la fusión de géneros y el buen papel de los actores. «No hacemos la comedia fácil. Son interpretaciones series, con personajes que actúan de una manera concreta y que lo que ocurre a su alrededor es gracioso», afirmó. Los cuatro directorescelebraron que la industria americana «no se deje influir por el origen de los proyectos», como refleja que cuatro de los 15 cortos preseleccionados sean españoles.