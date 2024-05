Andres Coll Odissey publica ‘Sunbird’, su primer álbum

Una música «que nunca antes has oído». Así define Andrés Coll lo que, desde el pasado 25 de abril, se encontrarán quienes escuchen su nuevo trabajo, bautizado como ‘Sunbird’. Se trata de su primer álbum con la banda Andres Coll Odyssey, que integra junto a Majid Bekkas (guembri, voz y kalimba), Mateusz Smoczynski (violín y violín barítono) y Ramón López (batería y tabla), «músicos únicos e internacionales». En el álbum, grabado en directo el pasado 4 de junio en el Enter Enea Festival celebrado en Poznan (Polonia), el joven músico ibicenco toca la marimba eléctrica y las castañuelas.

«Cuatro miembros, fieros defensores de la libertad» que se expresan «en éxtasis musical a través de la improvisación intuitiva», escribe Joachim Khün en la presentación del álbum, en el que se combinan, continúa, «diversas culturas de Ibiza, el este de Europa y el norte de África en un enfoque moderno e inspirador». Culturas que «emanan de la misma raíz, con grooves hermanados, y que comparten la misma vibración inspiradora de la música primigenia», afirma el pianista.

Melodías ancestrales y música gnawa

‘Sunbird’ (editado por Balaio Records) está formado por siete temas que viajan desde la isla a Marruecos y que el propio Coll describe. «La melodía es ancestral y se usa para ceremonias solemnes. Una vez, tocándolo y armonizándolo con el piano, sentí el poder y las reminiscencias del pasado, transportándome hasta Bizancio o la Ibiza antigua», escribe sobre ‘Es Credo’, el tema que abre el disco, arreglado por él y en el que los otros tres integrantes de la banda aportan sus propias energías y tradiciones.

La música ibicenca y la gnawa (de Marruecos) —«la misma cadencia de castañuelas invocando al trance»— se fusionan en ‘Sandia’ y continúan ese idilio en ‘Sa Llarga’, tema en el que hacen «fuegos de artificio». «Una especie de blues del Sáhara cantado por Majid», define Coll ‘Lando’, un tema tradicional de la música gnawa al que han dado «un toque más íntimo».

El álbum continúa con ‘Dragonfly’, una composición de Smoczynski —«Siempre que lo tocamos se crea una energía diferente, especial, es un groove muy reconocible aunque no lo hayas escuchado nunca»— y con ‘Balini-Youmala’, en la que el cuarteto juega con dos canciones gnawa. ‘Sunbird’ se cierra con 'The sun shines now', «un tema inspirado totalmente en Ibiza», explica el músico isleño, que la compuso inspirado por «los vastos paisajes costeros, acantilados y rocas colosales, ráfagas de viento marino, olas y el horizonte de la calma. En él están presentes la flaüta y el ritmo del tambor ibicenco que, según explica Coll, lleva en su ADN «la clave universal, un patrón rítmico que se encuentra en las músicas de todo el mundo». Y en el rock, reconoce: «Me salió un tema rockero sin saberlo ni quererlo».

El ibicenco recuerda que conoció a los tres músicos que, junto a él, forman Andres Coll Odissey, hace dos años: «Un año después, estábamos tocando en uno de los festivales más importantes de Polonia, de donde salió la grabación en directo de ‘Sunbird’». Una experiencia «increíble». Coll recuerda que mientras tocaban la gente se bañaba en el lago y los pájaros piaban, trinos que se pueden escuchar, de hecho, en algunos de los temas del álbum. «Todo eso se tradujo en una música positiva y cargada de luz», explica el músico ibicenco. n