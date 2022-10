transmitir una pasión. Eduardo Mayol desgrana los detalles del Bibo Park durante su parlamento. F

Todas las historias tienen un comienzo y, en el caso del Ibiza Botánico Biotecnológico (BiBO), ésta se inició hace veinte años, cuando el empresario ibicenco Eduardo Mayol visitó en Lanzarote el jardín botánico de cactus y los Jameos del Agua, dos iniciativas turísticas del artista canario César Manrique que pretenden dar a conocer entre los turistas los valores ecológicos y medioambientales que posee la isla de Lanzarote, y concienciar a los visitantes de la necesidad de cuidarlos y preservarlos. En definitiva, utilizar el turismo como un instrumento para difundir y proteger lo más valioso que tiene la isla.

Desde entonces, Mayol estuvo dándole vueltas a la cabeza sobre de qué manera se podía trasladar a Ibiza una expriencia similar. El resultado de todas estas cábalas es el Ibiza Botánico Biotecnológico, premio Diario de Ibiza a la Iniciativa Empresarial, y que recogió Eduardo Mayol como impulsor del mismo, aunque recordó en su discurso de agradecimiento el imprescindible concurso de «biólogos, jardineros, conservadores, ambientólogos y colaboradores que conforman el equipo del Botánico, que aportan su trabajo y conocimiento, gente involucrada e ilusionada en todo lo que hace, y que se merece recibir todos los premios del mundo».

Un equipo de doce personas del que forma parte un catedrático de la Universidad de Valencia, técnicos de la Universitat de les Illes Balears, además de la imprescindible aportación del biólogo Bartolo Planas, a quien Mayol califica como «el alma del proyecto».

Una idea didáctica y ecológica

Durante su intervención tras recibir el premio de manos de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, Mayol definió el Botánico Biotecnológico como una «idea didáctica, ecológica y ética», para reproducir en un espacio «los diversos hábitats que encontramos en la isla. Un proyecto en el que para desarrollarlo hemos usado tecnología de vanguardia con el objetivo de convertirnos en un lugar único». «Todos sabemos que Ibiza tiene las mejores discotecas del mundo y unas playas espectaculares. Sin embargo, es necesario que demos a conocer también la otra Ibiza», señaló Mayol, y «valorar la importancia de su preservación».

A día de hoy, el Bibo acoge 30.000 plantas -el 40% de las cuales son locales- y 170 especies en un espacio de dos hectáreas que aspira a crecer más todavía. En él, se reproducen los diversos hábitats de la isla, se han creado unas pequeñas salinas así como todo tipo de atracciones e iniciativas, como el piano vegetal, el vivero de plantas aromáticas, un jardín de bonsáis, entre otras muchos elementos. Entre las plantas que se pueden encontrar, está la Euphorbia margalidiana, un endemismo pitiuso que consiguieron del islote de ses Margalides.

Biología y tecnología

Con la ilusión y el entusiasmo con el que se describe a su criatura más querida o su tesoro más preciado, Mayol desgranó algunas de las características del Botánico, desde el «biopanel que capta la energía de las jardineras cuando las plantas realizan la fotosíntesis y la acumulan, lo que nos permitirá algún día cargar el teléfono móvil con la energía de esa biopila», hasta su «huerto de microalgas devoradoras de CO2», del que sacó pecho. Con ilusión y orgullo, Mayol también habló de una de sus últimas incorporaciones: «Una máquina de agua atmosférica que capta la humedad del aire y la pasa por un filtro. El resultado es un agua que no ha pasado por ninguna cañería ni envase. Les ofrecemos un vaso de ella a todos nuestros visitantes. Yo la llamo el agua del cielo de Ibiza».

Voluntad y paciencia

Hacer progresar este proyecto no ha sido fácil. Como recordó la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, al glosar el proyecto premiado: «El Bibo Park abrió sus puertas en verano de 2020, todavía en plena pandemia», cuando nadie se atrevía a predecir qué depararía el futuro inmediato. Una bendita locura que ha tenido un final feliz, pero que no ha sido un camino de rosas.

«Hemos tenido muchísimos problemas, pero eso ahora ya no importa. Ahora solo puedo estar agradecido a todos aquellos que han confiado en mí y que me han ayudado en este trayecto», comentó Mayol, quien citó a su mujer y sus hijos como sus principales ayudas para hacer realidad esta iniciativa. Una trayectoria en la que no han faltado piedras en el camino, y para superarlas Mayol evocó una frase atribuida al físico alemán Albert Einstein: «Hay una fuerza motriz más importante que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, y es la fuerza de la voluntad. Aunque a la voluntad yo le añadiría otra», comentó con una sonrisa, «y es la paciencia, ¡muchísima paciencia!».

Una suma de factores que, de momento, ha conseguido atraer un número creciente de turistas. El Bibo Park acoge no sólo visitas escolares y de particulares, sino que cada vez más se incluye en la ruta de excursiones turísticas que ofrecen los touroperadores. El Bótanico Biotecnológico todavía tiene mucho por ofrecer y este premio, según Mayol, «es un orgullo y nos hace perseverar en nuestra idea».